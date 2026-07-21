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中聯致癌油風波延燒，台中市長盧秀燕發起召開「反毒油線上國是會議」，邀請地方縣市參與，今天總計有16縣市參加會議。台北市長蔣萬安在會議上提出4點建議，除了修《食安法》加強源頭管理、食安通報平台橫向掌握彼此資訊、建議透過電子發票或其他維護方式，藉由電腦系統掌握產品流向，最後是希望修法或是撥補足夠經費，讓地方政府在整體檢驗量能、實驗室建置上都能夠充裕。此次跨縣市視訊食安國是會議，共計台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏慧、連江縣長王忠銘9縣市長親自出席，另外新北市副市長劉和然、桃園市副市長王明鉅、苗栗縣副縣長賴香伶、南投縣副縣長王瑞德、花蓮縣副縣長顏新章、台東縣副縣長王志輝、金門副縣長陳祥麟、宜蘭縣秘書長吳志宏8縣市派副縣長或秘書長參與，共計17縣市參加蔣萬安在線上會議表示，這次食安事件各縣市政府在第一線都非常辛苦，他有幾點建議；第一、目前《食安法》架構還是讓業者自主管理、即時通報。但幾次食安事件發生後，自主管理已相當程度虛設，即時通報也被業者架空。所以，怎麼做好源頭管理，以及真正落實強制中、上游的業者或檢驗單位能即時通報，這是第一個修法的重點。蔣萬安續道，中央食安通報平台可讓各縣市政府橫向同步掌握彼此資訊，包括貨源、產品流向，就好比這一次，也非常謝謝台中市政府掌握業者名單以後通知台北市政府，讓他們可以第一時間趕快對於問題的品項做擴大預防性下架，以及相關末端業者名單趕快地公告讓民眾知道。蔣萬安再說，目前各地方政府都碰到一個困境，就是都還是採用人工的查對方式，他建議透過電子發票或其他維護方式，讓政府充分掌握重要民生產品的貨源以及流向。一旦發生像這次毒油事件的時候，可以很快透過電腦的系統來掌握產品的流向，而不是像現在必須靠基層的同仁來人工一項一項的來查核比對。蔣萬安最後表示，地方政府第一線的查核、檢驗不確定在儀器設備檢驗量能上面是不是充足？以及是不是有能力對目前各項食品加工物品的日新月異，各種類數量越來越多，他希望未來不管是修法，或者是中央地方有足夠經費，讓地方政府在整體的檢驗量能、實驗室的建置上面都能夠非常充裕。