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蔣萬安：民以食為天 感謝韓院長挺身而出

中聯致癌油流入市面，台北市長蔣萬安號召支持者725上凱道守護食安，他今（22）日發文表示，已拜會立法院長韓國瑜，說明致癌油案後各縣市共同提出的《食安法》修法建議，盼韓國瑜協助將修法列為優先法案，加速相關機制通過落實。蔣萬安說，他也邀請韓國瑜參加725上凱道，韓國瑜當場允諾，將共同為食安發聲。蔣萬安今發文表示，「民以食為天」，感謝立法院長韓國瑜為食安挺身而出。他特別拜會韓國瑜，說明中聯毒油案發生後，台北市與各縣市政府密切討論提出的具體修法建議。他指出，食安是不分年齡、族群及黨派的全民議題。面對中央機制失靈及《食安法》修法迫在眉睫，他拜託韓國瑜發揮跨黨派溝通的影響力，將修法排定為優先法案，讓相關機制儘速通過、落實。蔣萬安也邀請韓國瑜7月25日一同走上凱道，為捍衛食安發聲，韓國瑜當場允諾。他表示，有了韓國瑜的支持，守護國人健康與安全的道路將更穩健、更有力量。他強調，食安沒有妥協空間，呼籲大家一起為台灣食安努力。