我是廣告 請繼續往下閱讀

酸「查發票追油流」 周永鴻：把食安當購物節？

「到底要中央修法，還是不修法？」民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天開砲，指台中市政府一天之內說法大轉彎，副市長鄭照新昨天上午才催促中央儘速修《食安法》，市長盧秀燕下午卻批評修法版本太過粗糙，讓人看不懂台中市政府真正立場；他也直指盧秀燕建議以發票追查油品流向，「根本不了解產業採購流程」。周永鴻今（22）日指出，鄭照新昨天上午才表示，台中市政府多次建議中央修法，卻屢次得到「再研議」的回覆；沒想到下午盧秀燕出席行政院會後，又批評中央修法太倉促，讓他忍不住想問：「盧秀燕到底是要中央修法，還是不要修法？」周永鴻進一步表示，盧秀燕過去以「法律沒有規定」為由，解釋台中市8年來僅抽驗中聯油脂一次，且唯一的一次還是配合中央要求。他反問若真是如此，「為什麼台糖所在地的高雄市驗了那麼多次？為什麼大統所在地的台南市也驗了那麼多次？」周永鴻批評，盧秀燕一方面以政治操作轉移焦點，一方面又藉食安議題拉高政治聲量，「一片西布特羅火鍋肉片可以驗22次，一家全國前兩大的製油廠，卻說中央沒有要求就不用驗？」他也點名盧秀燕昨天主持「反毒油線上國是會議」後，建議中央透過查核發票追蹤油品流向，直言這項說法「根本是鬼扯」。周永鴻表示，大宗原物料採購與一般消費模式截然不同，許多企業採月結、雙月結，甚至一年才開立一次發票，根本無法如同一般零售消費逐筆追查。他諷刺說：「身為六都市長，完全不了解工業採購流程嗎？盧秀燕最愛講購物節，難道以為公司採購都跟購物節一樣，買一次開一張發票？」