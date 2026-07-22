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林靜儀：當年研議的是「重大非法添加物成分」 苯駢芘屬「油品不純物」

鄭照新秀出會議記錄嗆：她不夠用心找資料 回去多撈幾次

近期致癌油風波越演越烈，針對《食安法》修正議題，衛福部次長林靜儀與台中市副市長鄭照新昨（21）日隔空交鋒。由於鄭照新稱，台中市府曾於113年5次提案，建議修正自主送驗、自主通報的漏洞，才不會延遲通報，林靜儀發文質疑，鄭照新所稱「台中市提案遭中央打槍」缺乏證據，直言「講話不憑良心，至少要憑證據」；鄭照新隨後反擊，秀出食藥署會議紀錄，稱林靜儀並未「打臉」他，只是「不夠用心找資料」。鄭照新先前表示，台中市政府早在113年時便曾向中央提出修正《食安法》、修補送驗、通報漏洞，卻未獲採納；林靜儀昨發文表示，經廣泛搜尋公文及相關會議資料，未發現鄭照新所稱的「台中市提案」。林靜儀指出，食藥署是在2024年3月因應蘇丹紅事件，主動啟動制度研議，並於同年3月29日預擬修正相關管理辦法草案，規劃要求認證食品檢驗機構檢出指定「重大非法添加物」時負起通報義務。林靜儀說，食藥署之後分別於2024年5月2日、6月18日及7月5日召開3場會議，陸續邀集署內單位、各地方衛生局及民間認證食品檢驗機構討論，台中市政府則直到同年8月14日才另行函文提出意見。她進一步表示，當時各界對制度仍有多項疑慮，地方衛生局關切申報物質範圍、具有背景值物質的申報門檻、民眾送驗資訊不完整、原始圖譜上傳、地方稽查量能、產品類別區分，以及中央與地方系統介接、申報主體與重複申報等問題；民間檢驗機構則關注母法授權、客戶保密義務，以及認證與非認證機構適用標準不一等情況。林靜儀也強調，當時研議的是食品中「重大非法添加物成分」的通報機制，例如蘇丹紅等非法添加物；本次油品事件涉及的苯駢芘則屬「油品不純物」，原本就是《食安法》及食品業者HACCP危害分析重要管制點的查核項目，也是地方政府基於權責，應管理轄內廠商的法定業務之一。對此，鄭照新隨後發文回應，林靜儀雖稱「廣撈公文」仍未找到資料，但「她沒打到我的臉，是證明她不夠用心找資料，她的廣撈撈得不夠廣」。鄭照新並貼出2024年3月25日食藥署會議紀錄，指紀錄中已載明，台中市政府曾提出「建請貴署研議針對全國各民間檢驗機關、法人或團體發現驗出異常時之通報機制」。他表示，食藥署當時也明確回覆，「本署將研議委任、委託經認可之相關機關（構）、法人或團體，發現檢驗出異常物質之通報機制」。鄭照新強調，這是食藥署自己的會議紀錄，並反酸林靜儀「可能要多撈幾次」。