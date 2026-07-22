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台北市長蔣萬安號召7月25日反毒油上凱道，知名藝人陶晶瑩按讚該篇臉書，遭綠營支持者進攻抵制。蔣萬安今（22）日力挺陶晶瑩，稱「食安是不分黨派、不分年齡，全民都應該關注的民生議題，臺灣也是民主的社會，每一個人都可以有表達自己意見的自由跟權利。」蔣萬安今向北市議會國民黨團說明重大議法案，被問到立法院長韓國瑜確定7月25日上凱道一事，他說很早就跟韓院長約去拜會他。但行政院很臨時說要召開修法會議，也完全沒有做好準備，所以會議非常冗長，讓韓院長等了超過半個小時，非常不好意思。蔣萬安說，他拜託韓院長讓《食安法》修法可列為立法院優先法案，韓院長也表達食安議題是不分黨派、不分年齡，大家都關注的民生議題，所以他也很願意在725參與凱道的活動。針對昨天的政院食安會議，蔣萬安說，昨天這場會議看得出行政院非常倉促草率，對於修法內容都沒做好功課，各部會都有不同意見，光是一個條文大家就討論非常久。包括國人非常期待，對於《食安法》修法希望能強化即時通報的責任，但衛福部版本竟還可以限期改善，而不是即刻開罰。蔣萬安說，這些其實原本應做好功課、討論、整合好的工作都沒做到，所以讓討論非常發散而且冗長，如果事前充分地做好功課，趕快地彙整各部會意見，那在討論上面才更有效率，而不是對國人這麼關注的食安議題修法如此倉促草率。