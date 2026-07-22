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中央曾發文禁止台中行使權限？ 石崇良：從來沒有

藍委揭「食安議題要一條鞭」 不是單一縣市問題

衛福部食藥署昨（21）日宣布，中聯油脂4至6月19批油品檢驗合格，可重新上架。但中聯致癌油案引發藍綠政治攻防；台中市政府稱行政院數度施壓地方不要查廠、不要公布流向等；民進黨立委林月琴質詢時，詢問衛福部長石崇良是否曾發公文禁止台中依法行使第41條權限，而石崇良則回應「從來沒有。」立法院衛環委員會今（22）日就「致癌食用油成因、流向、稽查、資訊公開、風險評估、團體訴訟、求償機制，行政法律究責、未來具體改進措施及期程等事宜」進行專題報告。林月琴質詢時提到，公開資料顯示，中聯事件6月30日通報、7月1日中央地方已經一起前往查廠，「怎麼說不准查」，而台中進入中聯查廠、調閱資料需要食藥署逐案批准嗎？石崇良說，在《食安法》規範中，所有食安都是中央、地方一起合作，食安法也明定食品查核管制，地方主管機關都可以進行現場查核、抽樣檢驗，第41條也都有規範。林月琴追問，中央是否有依法以正式公文，禁止台中行使第41條權限？石崇良則回應，「從來沒有。」至於台中市議員提到，市府公開資料顯示，111年至114年共稽查6次，但真正抽取油品送進實驗室的僅113年4月26日一次，其餘皆是查廠房等，也並未檢驗苯駢芘。石崇良回應，確實每年都有食藥署的專案稽查，目的是針對全國一致性稽查項目規範，但各地方政府要依據其在地轄管的產業屬性擬定稽查項目，過去一向都是如此，以台南、高雄而言，不一定受限主管機關。國民黨立委王育敏說，根據《食安法》規範，遇到重大食安風暴的時候要召開臨時會議，因此院長擔任相當重要的角色。她指出，食安議題必須是「一條鞭」，要跨部會，由最高、有權力者統籌所有事情。王育敏指出，《食安法》2-1條已經賦予中央行政機關非常高的權限，「沒有寫你們不能做嗎？」過去食安事件哪一次不是中央、食藥署擔起來，統一要求各縣市怎麼做？王育敏直指，這叫「指揮運作」，因為所有食安議題不會是單一縣市的問題，食安本來就是跨部會、中央指揮地方，現在大家為了卸責拚命攻擊地方政府，「我如果是地方政府的食安人員真的是心寒無比。」王育敏提到，希望未來修法大家可以好好看，這件事不需要有黨派之分，也不是中央地方之分，「只要你發動沒有人不配合」因此修法大家可以好好再談。