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高雄確認油品安全才准上架！趙曉慧：這一手非常聰明

中聯油脂驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，敲響全台食安警鐘，行政院21日邀集六都市長討論《食安法》修法方向與重點，然而台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕卻在會中提前離場，引爆外界熱議。反觀高雄市長陳其邁一席發言，讓作家趙曉慧直呼「高下立判」，同時也慶幸六都市長裡，還有陳其邁、台南市長黃偉哲2個「正常人」。趙曉慧表示，陳其邁在媒體聯訪的發言，剛好跟盧秀燕、蔣萬安形成了極為鮮明的對比，高下立判。她直言，嚴肅的食安問題，盧秀燕拿來玩政治對抗與情緒渲染，而陳其邁才是真正想要解決問題的人，他沒有像藍營那樣喊著要總統賴清德開「國是會議」，疊床架屋、多此一舉，而是在既有體制之內，提出極具行政可行性的制度建議。「但邁邁其實也是有政治謀略的。」趙曉慧指出，陳其邁把輿論焦點從「地方vs.中央的政治抓鬼」，拉回到「政府vs.違法黑心廠商」，幫這場失控的藍綠政治攻防，鎖定真正的罪魁禍首，將食安問題「去政治化」，在面對蔣萬安喊著要上凱道、盧秀燕開線上國是會議槓中央，陳其邁選擇當「降溫者」。對於衛福部宣布19批檢驗合格的中聯油品可重新上架的爭議，陳其邁則展現了地方首長的防線，表明高雄市要等到事情真相完全釐清、市府確認安全無虞後，才會准許重新上架。趙曉慧認為，這一手非常聰明，既沒有像盧秀燕那樣藉機指責中央「急什麼」，卻又留給高雄市府最嚴格的把關形象，讓藍營完全找不到攻擊他「護航中央」的破綻。趙曉慧強調，這正好是一場精彩的政治對照組，盧秀燕、蔣萬安心虛轉移焦點，演給藍營基本盤看，但這根本無法外溢到中間選民、淺綠、淺藍選民；而陳其邁演給中間與知識選民看，扮演解決問題的人，在「挺中央政策」與「捍衛地方食安」之間找到平衡點，用冷靜的體制論述，反向襯托出盧秀燕、蔣萬安的政治算計，撥亂反正。