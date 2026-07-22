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中聯油事件爆發，有國民黨小雞們在凱道絕食抗議，但搭棚、睡躺椅、吹電扇、滑手機遭諷刺是「豪華版絕食」。中廣前董事長趙少康今（22）日特別前往探視，更稱「有人腦筋已經不清楚了」，對此網紅呱吉表示，他們並不是像趙少康說的那樣，因為絕食導致腦筋不清楚，「他們絕食前就有問題了」，強調民進黨執掌中央，國民黨掌握立法院，要解決食安問題，只要大家挽起袖子做事就能搞定，到底絕食三小？呱吉表示，為什麼為了油品問題絕食很荒謬？不是因為接力絕食，相信有些參與者已經絕食數十小時，甚至對健康造成影響。但他們並不是像趙少康說的那樣，因為絕食導致腦筋不清楚，「他們絕食前就有問題了」。呱吉說，依照現行《食安法》規定，直轄市、縣市主管機關為確保食品符合規定，本來就有進入製造場所執行現場稽查、抽驗的義務。所以誰應該在第一線把關、並且發現問題，當然是台中市府。但台中市府說中央沒有啟動專案和督導，所以才沒有落實檢驗工作，這說法也並非全錯。部分錯誤的地方是，依照法律規定，這是地方衛生局的固有職權，不是中央專案來了才要做。但部分正確的地方是，中央法規沒有明定地方的抽查頻率，所以就算台中市府沒做，也不算怠忽職守。呱吉表示，雖然責任還是要追究，但是問題要怎麼解決？當然是中央要立法。不管是行政機關起頭，還是立法院發動，只要立法完成，落實執行，這個問題就解決了。呱吉指出，在人類歷史上是什麼時候需要絕食抗議？1932年甘地的絕食是為了替賤民階級的選舉權利發聲，施明德絕食是為了抗議國民黨政府的恐怖暗殺、要求解除戒嚴、並且釋放其他美麗島政治犯。絕食是弱勢的人在最無能為力的情況下，對強權所做出的最後反抗，是終極的情勒。最後呱吉說，民進黨執掌中央，國民黨掌握立法院，要解決食安問題，只要大家挽起袖子做事就能搞定，到底絕食三小？是有人不讓立法院通過《食安法》的修正嗎？