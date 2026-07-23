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熬夜成代謝殺手 中醫：冷氣溫度過低也是常見問題

大暑養生「健脾、祛濕」 中醫：濕氣過重常見6症狀

今（23）日為大暑，也是一年之中最炎熱的節氣、陽氣最旺盛之時。中醫師提醒，許多人以為夏天流汗多，身體代謝自然會變好，但此時若貪涼飲冷，加上高溫大量流汗，反而容易耗損人體氣與津液；有4大習慣可能會讓代謝容易下降。中醫師宋宛蓁說，大暑雖然陽氣旺盛，若貪涼飲冷、作息不規律，加上高溫造成大量流汗，反而容易耗損人體的氣與津液，使脾胃功能下降、濕氣堆積，導致身體代謝效率變差，出現疲倦、水腫、食慾不振、腸胃不適，甚至體重增加等問題。宋宛蓁表示，真正的代謝並非只是燃燒熱量，而是人體將食物轉化成能量、排除代謝廢物、維持氣血循環及臟腑正常運作的能力。若代謝失衡，不僅容易感到疲累，也會影響免疫力與整體健康。宋宛蓁提醒，不少人到了夏天胃口變差，便以冰飲、手搖飲或水果代替正餐，短時間雖然感覺清爽，卻容易造成營養不均衡。再加上高糖飲食容易使血糖快速波動，增加脂肪堆積，讓代謝效率下降。另外「冷氣溫度過低」也是現代人常見問題。宋宛蓁說，長時間待在冷氣房，會使血液循環變差，肌肉活動減少，身體消耗的熱量也跟著降低。熬夜則是另一個代謝殺手。宋宛蓁提到，睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，降低身體修復能力，使人隔天精神不佳、食慾增加，更容易攝取高熱量食物。宋宛蓁說，炎熱的天氣讓許多人懶得運動，但活動量下降、肌肉量減少，也會讓基礎代謝率逐漸降低。中醫觀點認為「脾主運化」，負責將飲食中的營養轉化為氣血，並將水分正常輸送至全身。宋宛蓁提到，如果脾胃功能變差，水濕容易停留體內，就可能形成所謂的「濕氣」。濕氣過重的人，常會出現四肢沉重、容易疲勞、頭昏腦脹、食慾差、大便黏膩、水腫等情形。宋宛蓁表示，即使沒有吃很多，仍覺得身體沉重、精神提不起來。因此大暑養生除了消暑，更重要的是健脾、祛濕、補充氣血，幫助身體恢復正常代謝。