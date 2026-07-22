我是廣告 請繼續往下閱讀

高檔餐廳卻賣過期神戶牛！29名饕客慘吞過期肉

▲檢方深入調查發現，坂本斗志、久保及山添 3 人明知餐廳於 2023 年 10 月 20 日所採購的「神戶牛」早已過期，仍繼續加工切片販售給客人食用。（圖／台中市政府提供）

事發揚言提告媒體惹怒檢方！法庭上急改口認罪求緩刑

▲檢方考量該店高調宣稱「肩負代表日本燒肉文化使命」，卻拿過期肉給顧客吃，事後甚至在社群媒體發聲否認、揚言對報導媒體提告，檢方認為業者態度惡劣，因此建請法院從重量刑。（圖／台中市政府）

台中知名頂級日式燒肉店「和牛EMPEROR」於 2024 年爆發震驚全台的重大食安風波，店家竟將早已過期的頂級牛肉，以每客 2700 元的價格照樣販售給不知情的消費者吃下肚。台中地檢署隨後依《刑法》加重詐欺等罪嫌，將日籍負責人坂本斗志、久保姓店長以及山添姓總料理長等人依法起訴。。經營餐廳的天樂廣告行銷公司則遭判處罰金 100 萬元，全案仍可上訴。檢方起訴指出，目前已離境的天樂公司社長坂本拓也自 2023 年 9 月起在台中高調經營「和牛EMPEROR」餐廳，對外強力宣稱「肩負代表日本燒肉文化的使命」，標榜為台中頂級日式燒肉的代表作。餐廳實際則由其弟坂本斗志擔任負責人，並聘用久保姓男子擔任店長、山添姓男子擔任總料理長。檢方深入調查發現，坂本斗志、久保及山添 3 人明知餐廳於 2023 年 10 月 20 日所採購的「神戶牛」，有效期限僅到同年 12 月 3 日止，竟仍貪圖利益，將早已過期的肉品繼續加工切片，包裝成奢華的「神戶牛帝王莎朗」，以每客 2700 元的高價販售給 29 名不知情的消費者，將顧客的健康視若無物。案件調查初期，3人均矢口否認犯罪。檢方考量該店高調宣稱「肩負代表日本燒肉文化使命」，卻拿過期肉給顧客吃，事後甚至在社群媒體發聲否認、揚言對報導媒體提告，檢方認為業者態度惡劣，因此建請法院從重量刑。案件進入台中地院審理期間，3人態度轉變改口坦承犯行，並表示願意和大部分受害消費者達成和解、繳回所有犯罪所得，請求法院從輕量刑並給予緩刑。台中地院今(22)日宣判，判決結果出爐，日籍負責人坂本斗志依加重詐欺等罪判處有期徒刑2年8月，執行完畢後驅逐出境。「久保姓店長」判處有期徒刑2年8月，執行完畢後驅逐出境。「山添姓總料理長」判處有期徒刑2年，執行完畢後驅逐出境。包括天樂廣告行銷公司判處罰金100萬元。