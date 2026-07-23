2026年漫畫博覽會今（23）日開展，現場人潮滿滿，遊戲大廠任天堂也參加本屆漫博，展出包括《皮克敏４》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》與《Pokémon Pokopia》相關布景和遊戲試玩，現場還有超可愛皮卡丘見面會，《NOWNEWS》記者也前往現場一探究竟，帶你了解任天堂展區攤位亮點！
跟皮克敏一起拍照 試玩送紙帽
一到任天堂展區，就能看見超可愛的《皮克敏4》主題拍照區，拍照區有紅色、黃色、藍色3種顏色的皮克敏，各自代表皮克敏的嫩芽、花朵和花苞狀態，宛如在日常生活的小角落，就有皮克敏的存在，一旁的電視牆除了播映《皮克敏4》的遊戲介紹短片，牆上則貼有各式飾品皮克敏，等待玩家合影留念。現場有VR相機，玩家們可以戴上皮克敏紙帽，跟皮克敏們合照。現場也設置皮克敏手遊《Pikmin Bloom》的特殊地點，向下滑動就能領取「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏金色花苗。
如果只是有玩皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，可以趁這個機會體驗看看《皮克敏4》，這是一款探索冒險遊戲，玩家們要帶領著皮克敏們，用合作的力量搜集道具、打敗怪物，是跟手遊不太一樣的玩法，增加了更多解謎、思考遊戲策略的部分，遊戲中的皮克敏是真的會被怪物吃掉，是一款可愛中又帶有殘酷現實的遊戲。
任天堂版《模擬市民》 角色更細節、豐富
記者先前並未玩過《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》，本次試玩後，感覺就像任天堂版的《模擬市民》，不過可以更自由調整角色，細節也更多，玩家就是一座島的管理人，可以把親朋好友、動漫角色創造成Mii，放在島上一起生活，因為體驗時間只有15分鐘，因此只能把第一個Mii角色捏完，跟解幾個小任務就結束了，無法進行更深入的互動。
工作人員表示，這些Mii在遊戲中會進行各種互動，成為朋友、結婚生子，還可能會吵架、分手等，體驗時雖然不能玩到那麼深入，但Mii之間的互動相當有趣，不愧是2026年日本當地2026年上半年eShop下載榜，Nintendo Switch榜單中第一名遊戲。
可跟超萌皮卡丘合影 每場次限30組
任天堂在Nintendo Switch 2上的慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》，日前已經宣布將推出付費新增內容擴充票DLC，玩家們可以透過新技能潛水，抵達「冒泡泡海底的城鎮」，漫博現場則是讓還沒體驗過《Pokémon Pokopia》魅力的玩家，體驗看看本作的遊戲魅力。
寶可夢系列另一個重頭戲「皮卡丘見面會」，第一場在10點30分開始，現場會出現一隻皮卡丘，跟玩家們合影，每個場次有30組人可以跟皮卡丘合照。記者在第一天第一個場次前往，排隊人潮並不多，試玩遊戲也不太需要排隊，玩家們可把握機會。
皮卡丘見面會出場時間
10：30～11：00、12：00～12：30、13：30～14：00、15：00～15：30、16：30～17：00
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一到任天堂展區，就能看見超可愛的《皮克敏4》主題拍照區，拍照區有紅色、黃色、藍色3種顏色的皮克敏，各自代表皮克敏的嫩芽、花朵和花苞狀態，宛如在日常生活的小角落，就有皮克敏的存在，一旁的電視牆除了播映《皮克敏4》的遊戲介紹短片，牆上則貼有各式飾品皮克敏，等待玩家合影留念。現場有VR相機，玩家們可以戴上皮克敏紙帽，跟皮克敏們合照。現場也設置皮克敏手遊《Pikmin Bloom》的特殊地點，向下滑動就能領取「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏金色花苗。
如果只是有玩皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，可以趁這個機會體驗看看《皮克敏4》，這是一款探索冒險遊戲，玩家們要帶領著皮克敏們，用合作的力量搜集道具、打敗怪物，是跟手遊不太一樣的玩法，增加了更多解謎、思考遊戲策略的部分，遊戲中的皮克敏是真的會被怪物吃掉，是一款可愛中又帶有殘酷現實的遊戲。
記者先前並未玩過《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》，本次試玩後，感覺就像任天堂版的《模擬市民》，不過可以更自由調整角色，細節也更多，玩家就是一座島的管理人，可以把親朋好友、動漫角色創造成Mii，放在島上一起生活，因為體驗時間只有15分鐘，因此只能把第一個Mii角色捏完，跟解幾個小任務就結束了，無法進行更深入的互動。
工作人員表示，這些Mii在遊戲中會進行各種互動，成為朋友、結婚生子，還可能會吵架、分手等，體驗時雖然不能玩到那麼深入，但Mii之間的互動相當有趣，不愧是2026年日本當地2026年上半年eShop下載榜，Nintendo Switch榜單中第一名遊戲。
任天堂在Nintendo Switch 2上的慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》，日前已經宣布將推出付費新增內容擴充票DLC，玩家們可以透過新技能潛水，抵達「冒泡泡海底的城鎮」，漫博現場則是讓還沒體驗過《Pokémon Pokopia》魅力的玩家，體驗看看本作的遊戲魅力。
寶可夢系列另一個重頭戲「皮卡丘見面會」，第一場在10點30分開始，現場會出現一隻皮卡丘，跟玩家們合影，每個場次有30組人可以跟皮卡丘合照。記者在第一天第一個場次前往，排隊人潮並不多，試玩遊戲也不太需要排隊，玩家們可把握機會。
皮卡丘見面會出場時間
10：30～11：00、12：00～12：30、13：30～14：00、15：00～15：30、16：30～17：00