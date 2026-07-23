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爆料陳時中7／11應酬喝酒 質疑對致癌油風暴掉以輕心

質疑陳時中才剛說明《食安法》修法方向 應酬吃得安心嗎？

陳時中辦公室僅10字回應：吃飯用餐

中聯致癌油流入市面，中央與地方政府研議《食安法》修法，要讓民眾吃得更安心。然而，台北市議員李明賢昨（22）日爆料，目前身為政務委員的前衛福部長陳時中，在致癌油風暴沸沸揚揚的狀態下竟還應酬、跑酒攤，他更藉此怒批行政院對食安事件掉以輕心、螺絲掉滿地。而陳時中辦公室昨僅用10字回應：「吃飯用餐，沒有特別回應」。李明賢昨指出，毒油風暴延燒3個多禮拜，行政院除了蓋牌、推卸責任，綠營側翼也大作梗圖修理蔣萬安、盧秀燕等地方縣市長。然而，毒油源頭是什麼？如何讓人民重拾對食安的信心？執政黨始終拿不出說服人民的具體方法。李明賢再指，更誇張的是，他接獲民眾爆料，督導食安、參與行政院危機處理的政務委員陳時中，在毒油事件越燒越大的7月11日晚間，居然被目睹在台北市通化街應酬跑「酒攤」。爆料民眾十分不解地說：「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」李明賢認為，政務官下班跑攤無可厚非，也屬於個人自由；然而，毒油風暴鬧得沸沸揚揚，如果當兵打仗就是「一級戒備」狀態，陳時中身為督導食安業務的政務委員，居然還有心思、閒暇趕酒攤？也凸顯行政院面對毒油事件掉以輕心、螺絲掉滿地。李明賢說，更何況，陳時中雖非公衛出身，卻曾任衛福部長，還是總統府健康台灣推動聯盟副召集人，醫療專業應比卓榮泰強。從分工來看，他至少應是這次食安風暴的「副指揮官」；值此食安風暴當下，政務官若以應酬酒攤為優先，實在失職。不過，李明賢也推測另一種可能：就是陳時中被排除在事件危機小組名單之外，或並非卓榮泰的決策圈成員，才會出現食安危機當下、督導食安的政務官在街邊應酬的奇怪畫面。不過，李明賢指出，行政院日前邀集六都直轄市長開會討論如何解決食安危機，宣稱「有查廠、有流向、有下架」，陳時中也出面說明《食安法》修法方向，似乎又不像在狀況外。陳時中在這次食安危機中，到底扮演什麼角色？陳時中那一晚面對滿桌菜餚、啤酒，吃得安心、喝得安心嗎？而針對李明賢的爆料，陳時中辦公室回應，「吃飯用餐，沒有特別回應」。