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林俊憲批李明賢：用照片亂編故事非常惡劣且「有點Low」

林智群：李議員跟朋友吃飯 難道也是跑攤？

台北市議員李明賢昨（22）日爆料，目前身為政務委員的前衛福部長陳時中，在致癌油風暴沸沸揚揚之下，竟還跑酒攤，他並藉此怒批行政院對食安事件掉以輕心、螺絲掉滿地。對此，民進黨立委林俊憲昨受訪時表示，李明賢用照片亂編故事，「實在有點Low」。同時，律師林智群也質疑，跟朋友吃飯叫跑攤嗎？李議員都不用跟朋友吃飯的嗎？李明賢昨發文指出，毒油風暴鬧得沸沸揚揚，如果當兵打仗就是「一級戒備」狀態，但督導食安、參與行政院危機處理的政務委員陳時中，居然還有心思、閒暇在7月11日晚間，在台北市通化街應酬跑酒攤。他更痛批，陳時中應酬凸顯了行政院面對毒油事件掉以輕心、螺絲掉滿地。不過，針對李明賢貼出陳時中聚餐照片，林俊憲認為，他不清楚當時是什麼場合、陳時中與人吃飯是否妨害職責？議員應檢視的是工作有沒有做好，而不是拿照片看圖說故事。林俊憲批評，國民黨每次看到1張照片就如同撿到槍，開始胡說八道，用照片亂編故事，是非常惡劣且「有點Low」的作法。林俊憲更表示，毒油事件應全面檢討，中央與地方應合作，而不是由台北市長蔣萬安帶頭推卸責任。他質疑，第一線執行的台中市府8年僅檢測中聯1次，反觀台南市長黃偉哲5年檢測19次；蔣萬安若真關心食安，為何15次食安會議缺席11次？林俊憲認為，現階段應檢討SOP，並討論檢測頻率、違法處分等制度與修法，卻有人舉辦半天絕食，把食安當成政治鬥爭工具，非常不應該。另外，林智群昨也發文質疑李明賢，李議員跟民眾碰到事情都不用吃飯的嗎？不能跟朋友吃飯嗎？從新聞照片背景的菜單，搜尋到店家「饗牛肉溫體牛專賣店」，人均消費800-1200元，也有簡單的牛肉、豬肉炒飯、炒麵，價位150-200元。跟朋友吃飯叫跑攤嗎？李議員都不用跟朋友吃飯的嗎？李議員跟朋友吃飯，難道也是跑攤？林智群更質疑，如果要說跑攤，前總統馬英九在台北市長任內，讓富邦銀行「小吃大」吃下台北銀行，併購前後，還接受富邦金控招待的魚翅宴高達5次，這個才是不知道利益迴避吧？而且還吃「魚翅」欸！