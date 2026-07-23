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中聯出品的大豆沙拉油含致癌物苯駢芘事件，引發民眾不安，殊不知，連苦茶油也中鏢。位於新北市的連淨公司苦茶油產品驗出苯駢芘（BaP）超標，已售出939罐，主要流向棉花田及統一生機零售點。是否為中聯同一批油品？衛福部長石崇良今（23）日表示，「不一樣，原料完全不同」。新北衛生局21日晚間接獲連淨綠色科技股份有限公司自主通報其生產之連淨苦茶油疑似檢出苯駢芘2.9μg/kg (標準：2.0 μg/kg)，業者通報時已立即主動通知下游業者將相關產品下架回收。衛生局於22日會同衛福部食藥署至現場查核，經查連淨公司本次生產該批苦茶油共5,024罐(1,932 L)，其中「有機苦茶油250 mL(批號:26V224XW01)」於棉花田生機園地販售及「統一生機初榨苦茶油250 mL(批號:26S624XW01)」於統一生機健康有機超市販售共939罐(234.75 L)，其餘產品均未販售並予以封存。石崇良今前往立法院備詢時，針對該批油品指出，昨天從新北市政府通報，業主自主通報該批油品超標，目前已經預防性下架，詳細情形持續調查。媒體問到，是否與中聯油品有關？石崇良表示，「不一樣，原料完全不同」。