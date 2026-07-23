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棉花田聲明：

未持有發票，亦可辦理退款

新北衛生局及衛福部食藥署昨（22）日晚間、深夜分別發布新聞稿指出，「連淨綠色科技股份有限公司」於21日晚間自主通報製造的「連淨苦茶油」產品檢出苯駢芘 2.9μg/kg 不符規定。而棉花田及統一生機健康超市均有販售。對此棉花田今（23）日也緊急發布聲明，表示第一時間全數下架，且相關批號產品無論開封與否，只要有購買，沒有發票也可以辦理退款。對於「連淨苦茶油」2批號產品因驗出苯駢芘超標，新北衛生局要求業者通知下游下架，並立即停止販售。而棉花田也因販售相關產品，緊急發布3點聲明表示，公告涉及批號「連淨有機苦茶油」商品，全數下架。凡於本公司門市購買之該批號商品，均可辦理全額退款。本公司亦將主動清查系統可追溯之購買紀錄，主動通知相關消費者；即使，以保障消費者權益。對於本次事件所衍生之消費者權益保障，本公司將依法要求供應商負起應有責任，積極維護消費者及本公司的合法權益。「消費者的權益，棉花田優先保障；消費者的信任，棉花田全力守護。」