夏天開冷氣睡覺，你也是習慣按下「定時鍵」的那個人嗎？據日本媒體《オトナンサー》報導，日本睡眠健康指導士山本智子警告，這個看似省電的習慣，正是讓人起床全身痠軟、越睡越累的罪魁禍首。專家指出，半夜關冷氣會阻礙大腦與身體深部體溫下降，嚴重損害睡眠品質；只要學會「設定27度、風向水平、循環扇對流」三動作，就能既省電又一覺到天亮。
🟡半夜關機妨礙體溫下降 按錯定時鍵越睡越累
許多人為了省電或怕受涼，習慣設定冷氣運轉 2 到 3 小時後自動關機。日本睡眠健康指導士山本智子指出，獲得高品質睡眠的關鍵，在於讓大腦與內臟的「深部體溫」順利降低。
若按下定時鍵讓冷氣中途關閉，室溫回升會使熱氣積聚體內，導致深部體溫難以下降。這不僅容易讓人在半夜悶熱醒來，更會使身體持續處於淺眠狀態，也是為何明明睡滿時數，隔天起床卻依然感到極度疲憊的根本原因。
🟡冷氣開27度自動風量 風向水平避免直吹
想要睡得舒適又不傷荷包，專家分享了三個關鍵動作。動作一是將冷氣設定在 27℃ 左右、濕度 50% 至 60%，並將風量切換為「自動」。不少怕冷民眾習慣設成弱風，但這容易使房間出現冷熱不均，反而更容易被熱醒；自動風量則能維持全室恆溫。
動作二是「調整風向」。由於冷空氣會自然下沉，睡前應將冷氣風向調整至接近「水平」的最上方，既能讓房間均勻降溫，又能避免冷風整晚直吹身體引發肌肉痠痛。
🟡循環扇背對冷氣朝牆吹 達人再教涼感寢具法
動作三則是善用對流工具。山本智子建議將循環扇放在「背對冷氣」的位置，朝向對角線牆面稍微向上吹送，透過空氣碰撞牆面形成的對流，能迅速帶走床底下與角落堆積的熱氣。
此外，家電達人 486 先生也補充，夏夜翻來覆去往往是因為背部貼著床面累積熱氣。若在床墊上鋪設 3D 立體涼墊或涼感寢具，增加體表與床面間的透氣空間，並配合風扇帶動循環，就能進一步降低體感溫度，讓你在不需過度調低冷氣的情況下，享受清涼好眠。
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許多人為了省電或怕受涼，習慣設定冷氣運轉 2 到 3 小時後自動關機。日本睡眠健康指導士山本智子指出，獲得高品質睡眠的關鍵，在於讓大腦與內臟的「深部體溫」順利降低。
若按下定時鍵讓冷氣中途關閉，室溫回升會使熱氣積聚體內，導致深部體溫難以下降。這不僅容易讓人在半夜悶熱醒來，更會使身體持續處於淺眠狀態，也是為何明明睡滿時數，隔天起床卻依然感到極度疲憊的根本原因。
想要睡得舒適又不傷荷包，專家分享了三個關鍵動作。動作一是將冷氣設定在 27℃ 左右、濕度 50% 至 60%，並將風量切換為「自動」。不少怕冷民眾習慣設成弱風，但這容易使房間出現冷熱不均，反而更容易被熱醒；自動風量則能維持全室恆溫。
動作二是「調整風向」。由於冷空氣會自然下沉，睡前應將冷氣風向調整至接近「水平」的最上方，既能讓房間均勻降溫，又能避免冷風整晚直吹身體引發肌肉痠痛。
動作三則是善用對流工具。山本智子建議將循環扇放在「背對冷氣」的位置，朝向對角線牆面稍微向上吹送，透過空氣碰撞牆面形成的對流，能迅速帶走床底下與角落堆積的熱氣。
此外，家電達人 486 先生也補充，夏夜翻來覆去往往是因為背部貼著床面累積熱氣。若在床墊上鋪設 3D 立體涼墊或涼感寢具，增加體表與床面間的透氣空間，並配合風扇帶動循環，就能進一步降低體感溫度，讓你在不需過度調低冷氣的情況下，享受清涼好眠。