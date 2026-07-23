第25屆漫畫博覽會今（23）日迎來開幕首日，一早就吸引大量動漫迷前來朝聖，開館前場外擠滿大量人潮，不少人甚至從前一天晚上就到場夜排卡位，只為搶漫博限定商品和首刷新書。其中東立和角川兩大攤位，因推出限量、全新書籍，成為上午人潮聚集的最大戰場，提醒大家天氣炎熱，場內冷氣、場外高溫交替，需補充水分以防中暑。
半夜就有人排隊 開館瞬間爆衝刺搶限定
今年適逢漫畫博覽會25週年，同步舉辦台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展，一張門票可逛三展，集結漫畫、動畫、遊戲、電競、模型、公仔及原創IP等內容。多家出版社及代理商推出會場限定商品、限量福袋及首發新書，吸引大批粉絲在開展首日前往掃貨。
開館前，世貿一館入口已排出長長人龍，不少人席地而坐等待入場，有人自備摺疊椅、推車，更多人直接拖著行李箱前來，大多是為了各家出版社及動漫代理商推出限定商品，社群上出現不少代購的資訊，提醒大家要慎防黃牛。
上午開館後，人潮立刻湧進各大攤位，搶頭香的粉絲們拖著行李箱一路狂奔，準備在排隊人潮開始前入手商品，漫博現場彷彿大型操場，大家比賽百米衝刺的同時，切記人潮多的時候避免推擠及奔跑。
東立、台灣角川人潮最狂 熱門商品開賣就秒殺
上午展場以東立出版社、台灣角川的攤位人潮最為驚人，排隊隊伍迅速塞滿走道，粉絲們直奔展場限定商品及首刷新書，儘管熱門商品都放在攤位最前方，方便粉絲拿了就走，現場工作人員也不斷引導動線，避免人流回堵，人潮依然在迅速消化後又立刻填滿。
其中台灣角川的人龍更是在場內繞了三圈，卻又排回場外，彷彿世界上最遙遠的距離。除了出版社外，多家動漫代理商推出限定福袋、會場獨家周邊，同樣吸引大批人潮，不少民眾一入場便按照事先規劃好的路線衝刺掃貨，展場從一開門便維持滿滿人潮，人氣相當火熱。
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今年適逢漫畫博覽會25週年，同步舉辦台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展，一張門票可逛三展，集結漫畫、動畫、遊戲、電競、模型、公仔及原創IP等內容。多家出版社及代理商推出會場限定商品、限量福袋及首發新書，吸引大批粉絲在開展首日前往掃貨。
開館前，世貿一館入口已排出長長人龍，不少人席地而坐等待入場，有人自備摺疊椅、推車，更多人直接拖著行李箱前來，大多是為了各家出版社及動漫代理商推出限定商品，社群上出現不少代購的資訊，提醒大家要慎防黃牛。
上午展場以東立出版社、台灣角川的攤位人潮最為驚人，排隊隊伍迅速塞滿走道，粉絲們直奔展場限定商品及首刷新書，儘管熱門商品都放在攤位最前方，方便粉絲拿了就走，現場工作人員也不斷引導動線，避免人流回堵，人潮依然在迅速消化後又立刻填滿。
其中台灣角川的人龍更是在場內繞了三圈，卻又排回場外，彷彿世界上最遙遠的距離。除了出版社外，多家動漫代理商推出限定福袋、會場獨家周邊，同樣吸引大批人潮，不少民眾一入場便按照事先規劃好的路線衝刺掃貨，展場從一開門便維持滿滿人潮，人氣相當火熱。