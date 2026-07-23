動漫迷準備好了嗎？2026第25屆漫畫博覽會今（23）日起至7月27日在台北世貿一館登場，本次漫博同步舉辦台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展，一張門票可逛三展，集結漫畫、動畫、遊戲、電競、模型、公仔及原創IP等內容。《NOWNEWS今日新聞》以下將整理逛展必備物品、排隊注意事項、活動及必逛亮點。
📌 先下載會場地圖、規劃購物路線
出發前可先查看地圖，鎖定想逛的攤位，包含商品清單、福袋及會場限定商品。展場人潮集中，手機網路較不穩定，建議將大會平面圖下載至手機，事先標記想逛的攤位、舞台活動及排隊入口，避免臨時找不到位置。
📌 門票、付款QR Code先開好
使用電子票入場的民眾，須出示QR Code供工作人員驗證，建議先開啟票券頁面或截圖保存畫面；文化幣及電子支付也可事先登入，減少現場受到網路不穩定的影響。目前公布52個文化幣適用攤位，包括木棉花、羚邦、曼迪、東立、台灣角川、尖端、青文及長鴻等，實際適用商品及方式仍以各攤位公告為準。
📌 行動電源、飲用水、購物袋不能少
逛展期間需要頻繁查詢地圖、商品資訊、排隊規則及拍照，手機相當耗電，建議帶足容量的行動電源。飲用水、錢包、口罩及大型購物袋也建議先準備好，若計畫購買書籍或大量周邊，還要留意袋子的承重能力，避免提袋或吊飾因碰撞斷裂。
📌 穿好走的鞋 準備小風扇、雨具
世貿館內與各攤位排隊時間較長，部分排隊區域延伸至館外，夏季容易高溫或午後降雨，雨傘、輕便雨衣及防曬用品也應備妥，除此之外，建議穿著舒適、適合久站、行走的鞋子，並攜帶小風扇、濕紙巾及除汗用品。
📌 熱門商品先確認排隊規則 官方禁止夜排
各家廠商的排隊方式、限購數量及發放整理券規則不同，若目標是限量商品、福袋或簽名資格，應以各品牌最新公告為準，不宜只依照網友分享的到場時間。漫畫博覽會官方也明確提醒「請勿夜排」，消費者應配合各攤位及現場工作人員安排。
📌 注意隨身財物 拒絕不明代購及兜售
展場人潮密集，應將手機、錢包及票券妥善收好，也不要隨意收取陌生人遞交的商品。官方提醒，民眾勿購買來路不明或以愛心義賣名義兜售的商品，並拒絕不明人士的代購行為；若遇可疑推銷，可直接離開並向工作人員反映。
🟡 第25屆漫畫博覽會活動資訊
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌同期展覽：台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展
📌展覽內容：動漫、遊戲、電競、卡牌、VTuber、玩具模型及文創IP
展期單日票為180元，可於全家FamiPort、My FamiPort APP、FamiTicket、大會電子票系統及現場購買。現場每天上午7時30分開始售票，7月23日至26日下午5時30分停止售票，7月27日則提前至下午5時停止售票。
一票逛三展 門票還能兌換贈品、參加抽獎
購買漫畫博覽會門票，可同時參觀漫畫博覽會、台灣國際電玩電競產業展，以及台北國際電影玩具暨玩具創作大展。購票民眾可持門票或QR Code前往大會贈品區，兌換限量贈品及抽獎登錄憑證，數量有限、換完為止。
百位嘉賓、36場舞台活動接力登場
本屆漫博A、B舞台共規劃36場活動，內容涵蓋漫畫家簽名會、聲優見面會、新作發表及偶像表演。日本漫畫家包括《青春之箱》作者三浦糀、《總之就是很可愛》作者畑健二郎、《極樂街》作者佐乃夕斗及《雷雷雷》作者ヨシアキ等人，聲優小西克幸、山根綺、川口莉奈也將與台灣粉絲見面。
「ICHIBAN JAPAN日本館」另規劃28場舞台活動，邀集聲優、VTuber、Virtual Artist、漫畫家、偶像及樂團登場，包括青山渚、NIJISANJI旗下3SKM與AYAKAKI、Virtual Artist HACHI及日本女子樂團DARUMA Rollin'等。
曼迪、木棉花、羚邦齊聚 福袋、新品一次買
曼迪傳播今年集結《名偵探柯南》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《孤獨搖滾！》、《火影忍者疾風傳》及《EVANGELION新世紀福音戰士》等作品，帶來近2000款商品、8款福袋、抽卡機及滿額活動。
木棉花以《黃泉使者》打造主題入口，並推出《進擊的巨人》、《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》等作品的漫博首賣商品、6款限定福袋及多重滿額贈。
羚邦則集結《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《怪獸8號》、《我的英雄學院》、《我獨自升級》及《我推的孩子》等25大人氣IP，推出數百款新品、限定福袋與滿額贈品，另有《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》漫博限定電影套票。
任天堂、Cygames進駐 熱門遊戲開放體驗
同步舉行的台灣國際電玩電競產業展，邀集任天堂、Cygames、宇峻奧汀、橘子集團、So-net Taiwan等廠商參展。
任天堂帶來《Pokémon Pokopia》、《皮克敏4》及《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等遊戲試玩，現場也規劃《Pikmin Bloom》AR拍照區及授權商品販售區；Cygames則帶來《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》及《藍色星原：旅謠》等作品內容。
25週年集點換御守悠遊卡 32個任務攤位一次闖
迎接25週年，主辦單位推出「漫博25週年特典★集點GO好康」，串聯全館32個任務攤位。民眾完成指定消費或互動任務後，即可累積貼紙，依規定兌換25週年限量紀念幣、100元折價券及聯名御守造型悠遊卡。
聯名御守造型悠遊卡共有漫博25週年、《海巫事務所》、《貓妖傳》及《極深空計畫－厄倫蒂兒》4款，採盲包方式發送，無法指定款式；各項贈品每日限量，送完為止。100元折價券則可在34個指定合作攤位使用。
🟡 第25屆漫畫博覽會必看整理
📌 2026漫博買票攻略！
📌 2026羚邦漫博限定！
📌 2026漫博曼迪必逛！
📌 木棉花6大福袋、滿額贈一次看
📌 漫博日本館卡司超豪華！
📌 TIF ASIA TOUR 進軍2026漫博！
📌 宇峻奧汀進駐漫博！
📌 懷舊《便利商店》回歸！
📌 哥吉拉攻佔漫博！
📌 任天堂進攻漫博！
📌 《三國群英傳》漫博搶試玩、Coser小喬現身
📌 2026漫博「臺灣漫畫館」必看！
📌 2026漫博角川首推「雙館分流」！
📌 《FINAL FANTASY XIV》繁中版前進漫博！
📌 《原神》插畫集2026漫博首賣
📌 「22/7」跨次元聲優偶像7/24漫博見面會！
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出發前可先查看地圖，鎖定想逛的攤位，包含商品清單、福袋及會場限定商品。展場人潮集中，手機網路較不穩定，建議將大會平面圖下載至手機，事先標記想逛的攤位、舞台活動及排隊入口，避免臨時找不到位置。
使用電子票入場的民眾，須出示QR Code供工作人員驗證，建議先開啟票券頁面或截圖保存畫面；文化幣及電子支付也可事先登入，減少現場受到網路不穩定的影響。目前公布52個文化幣適用攤位，包括木棉花、羚邦、曼迪、東立、台灣角川、尖端、青文及長鴻等，實際適用商品及方式仍以各攤位公告為準。
📌 行動電源、飲用水、購物袋不能少
逛展期間需要頻繁查詢地圖、商品資訊、排隊規則及拍照，手機相當耗電，建議帶足容量的行動電源。飲用水、錢包、口罩及大型購物袋也建議先準備好，若計畫購買書籍或大量周邊，還要留意袋子的承重能力，避免提袋或吊飾因碰撞斷裂。
📌 穿好走的鞋 準備小風扇、雨具
世貿館內與各攤位排隊時間較長，部分排隊區域延伸至館外，夏季容易高溫或午後降雨，雨傘、輕便雨衣及防曬用品也應備妥，除此之外，建議穿著舒適、適合久站、行走的鞋子，並攜帶小風扇、濕紙巾及除汗用品。
📌 熱門商品先確認排隊規則 官方禁止夜排
各家廠商的排隊方式、限購數量及發放整理券規則不同，若目標是限量商品、福袋或簽名資格，應以各品牌最新公告為準，不宜只依照網友分享的到場時間。漫畫博覽會官方也明確提醒「請勿夜排」，消費者應配合各攤位及現場工作人員安排。
📌 注意隨身財物 拒絕不明代購及兜售
展場人潮密集，應將手機、錢包及票券妥善收好，也不要隨意收取陌生人遞交的商品。官方提醒，民眾勿購買來路不明或以愛心義賣名義兜售的商品，並拒絕不明人士的代購行為；若遇可疑推銷，可直接離開並向工作人員反映。
🟡 第25屆漫畫博覽會活動資訊
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌同期展覽：台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展
📌展覽內容：動漫、遊戲、電競、卡牌、VTuber、玩具模型及文創IP
展期單日票為180元，可於全家FamiPort、My FamiPort APP、FamiTicket、大會電子票系統及現場購買。現場每天上午7時30分開始售票，7月23日至26日下午5時30分停止售票，7月27日則提前至下午5時停止售票。
一票逛三展 門票還能兌換贈品、參加抽獎
購買漫畫博覽會門票，可同時參觀漫畫博覽會、台灣國際電玩電競產業展，以及台北國際電影玩具暨玩具創作大展。購票民眾可持門票或QR Code前往大會贈品區，兌換限量贈品及抽獎登錄憑證，數量有限、換完為止。
本屆漫博A、B舞台共規劃36場活動，內容涵蓋漫畫家簽名會、聲優見面會、新作發表及偶像表演。日本漫畫家包括《青春之箱》作者三浦糀、《總之就是很可愛》作者畑健二郎、《極樂街》作者佐乃夕斗及《雷雷雷》作者ヨシアキ等人，聲優小西克幸、山根綺、川口莉奈也將與台灣粉絲見面。
「ICHIBAN JAPAN日本館」另規劃28場舞台活動，邀集聲優、VTuber、Virtual Artist、漫畫家、偶像及樂團登場，包括青山渚、NIJISANJI旗下3SKM與AYAKAKI、Virtual Artist HACHI及日本女子樂團DARUMA Rollin'等。
曼迪傳播今年集結《名偵探柯南》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《孤獨搖滾！》、《火影忍者疾風傳》及《EVANGELION新世紀福音戰士》等作品，帶來近2000款商品、8款福袋、抽卡機及滿額活動。
同步舉行的台灣國際電玩電競產業展，邀集任天堂、Cygames、宇峻奧汀、橘子集團、So-net Taiwan等廠商參展。
任天堂帶來《Pokémon Pokopia》、《皮克敏4》及《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等遊戲試玩，現場也規劃《Pikmin Bloom》AR拍照區及授權商品販售區；Cygames則帶來《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》及《藍色星原：旅謠》等作品內容。
迎接25週年，主辦單位推出「漫博25週年特典★集點GO好康」，串聯全館32個任務攤位。民眾完成指定消費或互動任務後，即可累積貼紙，依規定兌換25週年限量紀念幣、100元折價券及聯名御守造型悠遊卡。
聯名御守造型悠遊卡共有漫博25週年、《海巫事務所》、《貓妖傳》及《極深空計畫－厄倫蒂兒》4款，採盲包方式發送，無法指定款式；各項贈品每日限量，送完為止。100元折價券則可在34個指定合作攤位使用。
📌 2026漫博買票攻略！
📌 2026羚邦漫博限定！
📌 2026漫博曼迪必逛！
📌 木棉花6大福袋、滿額贈一次看
📌 漫博日本館卡司超豪華！
📌 TIF ASIA TOUR 進軍2026漫博！
📌 宇峻奧汀進駐漫博！
📌 懷舊《便利商店》回歸！
📌 哥吉拉攻佔漫博！
📌 任天堂進攻漫博！
📌 《三國群英傳》漫博搶試玩、Coser小喬現身
📌 2026漫博「臺灣漫畫館」必看！
📌 2026漫博角川首推「雙館分流」！
📌 《FINAL FANTASY XIV》繁中版前進漫博！
📌 《原神》插畫集2026漫博首賣
📌 「22/7」跨次元聲優偶像7/24漫博見面會！