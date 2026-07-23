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中聯致癌油事件持續延燒，而昨日又再爆出苦茶油驗出苯駢芘超標。而國民黨立委羅廷瑋日前在立法院教文委員會詢問中研院院長陳建仁，「喝水可以代謝致癌物？」陳建仁回應，基本上任何致癌物、包括BAP等，都可以因為多喝水排掉「這是事實」。立委羅庭瑋日前在立法院教文委員會質詢，提到致癌油事件。他詢問，身為公共衛生學界的泰斗、中研院院長陳建仁，因民進黨立委質詢時，提到食藥署召開記者會所邀請的學者有爭議，但又開記者會提到「多喝水可代謝BAP」。羅廷瑋質問，學者稱烤肉甚至比BAP、食用油或致癌油問題更高，這樣的說法是否可認同？陳建仁表示「這是學者自己的看法。」羅廷瑋接著詢問，BAP是否可以因為多喝水可以排掉？陳建仁說「這是事實，任何致癌物都是這樣。」他又表示，是否認同20%含量產品不用下架，陳建仁則立即強調「我沒說不要下架、該下架就下架。」台大學者詹長權則在臉書提到，目前沒有直接的人體證據顯示，增加飲水量能有效降低 BaP 毒性，依據現有毒物動力學資料則顯示，增加飲水量對 BaP 清除的影響預期相當有限，因此多喝水不能被視為 BaP 暴露後的有效解毒方法。