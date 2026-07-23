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中聯油風暴未熄，行政院會今（23）日通過《食安法》部分條文修正草案補破網，本次修正以強化源頭管理、強化製程管理、強化異常通報、強化品質管理、強化數位治理，以五大方向為核心，增訂指定食品業者訂定之食品安全監測計畫，應報中央主管機關核定，明確規範食品業者於發現或知悉產品有危害安全衛生之虞時，應於24小時內通報。如有延遲通報情事，提高罰鍰上限至3000萬元。衛福部指出，為全面性提升食品安全管理機制，行政院會今日通過《食安法》部分條文修正草案，隨著國人飲食型態及消費習慣改變，食品產銷模式已與過往大不相同。此外近期油品事件顯示，現行制度於食品業者自主檢驗、實驗室管理、食品安全異常通報及第三方驗證等面向，仍有精進空間。衛福部指出，為建立更完善食品安全管理制度，提升食品安全治理效能，本次「食品安全衛生管理法」修正草案共計修正17條，後續將儘速盤點並研擬相關子法規增修訂，以完善食品安全防護體系。衛福部表示，以強化源頭管理、強化製程管理、強化異常通報、強化品質管理、強化數位治理，以五大方向為核心。第一，增訂發生重大食品安全事件時，中央主管機關得成立中央食品安全事件指揮中心，地方主管機關有動員、通報中央及依指揮中心指示辦理之應變責任，以提升資源整合及調度效率。第二，增訂指定食品業者訂定之食品安全監測計畫，應報中央主管機關核定，明確規範食品業者於發現或知悉產品有危害安全衛生之虞時，應於24小時內通報。如有延遲通報情事，提高罰鍰上限至3000萬元；另外，建立實驗室通報檢驗資訊之義務。第三，針對二級驗證制度，明定驗證機構得進行現場抽樣，並要求業者提供樣本及自主檢驗報告等資料，強化守門員權力及義務。第四，為避免裁處罰鍰後，受處分人有隱匿、移轉財產或逃避執行之虞者，明定主管機關得免供擔保，聲請法院假扣押。第五，明定下架、預防性下架及重新上架之規範，配合預防性下架且產品符合規定之業者，於食品安全保護基金增訂其補助用途。第六，為強化網路食品管理，明定網際網路業者之管理義務及風險管控責任。最後衛福部表示，針對本次修正，衛福部持續廣納各界意見，加強溝通，以期凝聚食品安全衛生管理法修正共識，亦將加速研擬相關子法及配套措施，以利銜接母法。