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▲2022年曾有民眾扮成達美樂披薩外送員登上富士山。（圖／截自X@fatmanairsoft）

一名香港女網友到日本攀登富士山，卻驚見連鎖迴轉壽司品牌「」的外送員，不僅身穿員工服、手拿，還背著大型外送箱登山，讓她忍不住傻眼直呼：「到底是誰在山上吃壽司？」貼文一出立刻引發熱議。原PO「Haruka遙」在Threads貼出照片和影片，畫面可見一名身穿整套壽司郎員工服裝的「外送員」正一步步攀登富士山，而且手上還拿著2大盒壽司，讓她相當震驚，忍不住將這幕拍下分享上網。貼文曝光後，網友們紛紛留言笑翻，「誰虐待外賣員」、「好奇這樣服務費要多少」、「鬼滅有炭治郎，富士山有壽司郎」，還有人猜測：「是不是廣告企劃？」，各種腦洞留言讓話題持續延燒。不過，許多內行網友很快就指出真相——這位「壽司郎外送員」其實是裝扮，並紛紛貼出過去合影佐證，證明過去也曾有山友打扮成「外送員」攻頂，而身後那個看似裝滿餐點的外送箱，其實裝的都是，純粹是造型上的巧思。更有山友一眼就認出，這位「壽司郎外送員」其實是，去年才剛化身攻頂，甚至還曾穿著廚師服、手端一份牛排登山，網友笑稱：「他很有名了，上次是端熱騰騰的牛排上富士山」，顯示這位登山客早已靠著這類創意造型，在富士山攀登圈小有名氣。