「台灣Jisoo」周曉涵日前分享下班時間搭乘台北捷運的照片，意外成為台韓熱門娛樂話題，喜愛分享生活和工作點滴的她，近日赴泰國旅遊，花費台幣3000元體驗當地的泰式妝造，沒想到，大改造完成後，由於妝濃到不太像自己，讓周曉涵一度不敢踏出店家門一步。
周曉涵首嘗試泰式妝造 化完不敢踏出店家
周曉涵在IG發文表示，工作多年化過各式妝造，但好像沒化過泰妝，因此在曼谷第二天，她花了3000元台幣，讓泰國小哥化泰妝、做盤髮，泰國大姐則幫忙穿了泰服，「雖然這妝濃的不太像我，化完當下遲遲沒敢踏出店家，但～也算是一種新體驗啦！」
化完泰妝的周曉涵頂著35度豔陽，在臥佛寺閒逛和拍照，形容「過了汗流浹背但還算優雅的一個下午」，本人訝異地說：「最厲害的是半夜回到飯店竟完全沒脫妝，可惜忘了拍下那瓶粉底。」
貼文發布後，網友紛紛給出評價，「什麼服裝都駕馭的了欸」、「公主出巡，眾人讓道」、「還是一樣美的不要不要的」、「妳很適合泰國服」、「泰國妝扮也漂亮，厲害了」、「Stunning beauty」、「小姐姐怎麼樣都美！」
周曉涵耕耘戲劇圈多年 受封「偶像劇女神」
今年41歲的周曉涵從網路美少女發跡，就讀逢甲大學時為公認的校花，踏入演藝圈後活躍於大小螢幕，演過多部偶像劇、電影，有「偶像劇女神」、「台版Jisoo」封號，戲劇代表作有時代劇《商魂》、長壽校園劇《機智校園生活》與《愛上哥們》，早期則有經典偶像劇《18禁不禁》等。
周曉涵 ᴬᴹᴬᴺᴰᴬ ᶜᴴᴼᵁIG
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周曉涵在IG發文表示，工作多年化過各式妝造，但好像沒化過泰妝，因此在曼谷第二天，她花了3000元台幣，讓泰國小哥化泰妝、做盤髮，泰國大姐則幫忙穿了泰服，「雖然這妝濃的不太像我，化完當下遲遲沒敢踏出店家，但～也算是一種新體驗啦！」
化完泰妝的周曉涵頂著35度豔陽，在臥佛寺閒逛和拍照，形容「過了汗流浹背但還算優雅的一個下午」，本人訝異地說：「最厲害的是半夜回到飯店竟完全沒脫妝，可惜忘了拍下那瓶粉底。」
貼文發布後，網友紛紛給出評價，「什麼服裝都駕馭的了欸」、「公主出巡，眾人讓道」、「還是一樣美的不要不要的」、「妳很適合泰國服」、「泰國妝扮也漂亮，厲害了」、「Stunning beauty」、「小姐姐怎麼樣都美！」
今年41歲的周曉涵從網路美少女發跡，就讀逢甲大學時為公認的校花，踏入演藝圈後活躍於大小螢幕，演過多部偶像劇、電影，有「偶像劇女神」、「台版Jisoo」封號，戲劇代表作有時代劇《商魂》、長壽校園劇《機智校園生活》與《愛上哥們》，早期則有經典偶像劇《18禁不禁》等。