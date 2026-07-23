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蘇慧倫是歌手出道，但也有不少戲劇演出。近期在《欠妳的那場婚禮》的表現引發不小迴響，尤其她明明大張孝全13歲卻能演夫妻，不得不讓人讚嘆她的凍齡有方。蘇慧倫近日擔任保養品牌大使，也分享了凍齡秘訣。表示除了使用保養品之外，每天早上六點起床、晚上十點睡覺，還會與老公一起玩滑板，每週固定上皮拉提斯與重訓課，十分充實與健康。蘇慧倫透露，自己保養時最在意的就是膚質，即使再忙碌，日常的清潔與保養程序也絕不妥協。她也分享自己不工作的日常，在肌膚保養和運動上的核心關鍵在於「持之以恆」。她跟著兒子的作息，每天早上六點起床、晚上十點睡覺，並且隨時補充水分。此外，運動不僅是她熱愛的項目，不只是為了身體健康，也能幫助心情減壓，除了跟著先生玩滑雪、滑板，每週固定上皮拉提斯與重訓課程，最近還迷上打網球。蘇慧倫很重視家庭生活，去年全家人還一起去葡萄牙、奧地利、布拉格等歐洲小鎮上待了一個多月，享受和家人在草地上散步、湖邊玩水，深度體驗當地生活，展現「大自然系女子」的一面。蘇慧倫的戲劇產量不多，但選擇參與演出的作品都能帶給觀眾不同的驚喜，她細膩具生活感的表演方式，讓女性觀眾都從她扮演的角色上投射出自己的某一面，進而引發熱烈討論，這點讓蘇慧倫頗感意外。她在戲中多半都是最冷靜沉著的角色，是否製作人跟她聊過後都發現她這一面？蘇慧倫笑說：「只要劇本夠有趣、角色夠好玩，能讓我產生好奇心，就會想挑戰看看。」為了拋開歌手形象，精準詮釋角色，蘇慧倫拍戲幾乎都以「超淡妝」上陣，幸好她平時高度自律，無瑕肌底經得起鏡頭的極致考驗。