草帽海賊團再次集結！才剛宣布全新動畫特別篇《LEGO ONE PIECE》即將上線Netflix 的消息，樂高（LEGO）攜全新《LEGO ONE PIECE》系列實體盒組亮相2026漫畫博覽會，於今（23）日開展首日搶先公開將於8月1日上市的7款新品，以 Netflix 真人版《航海王》第二季為背景，重現喬巴、斯摩格、小花園、Dr. 西爾爾克等經典橋段，每款新品會隨機附贈角色懸賞令，讓玩家在拼樂高的同時還能收到驚喜彩蛋。
第二季場景化身積木 喬巴、斯摩格、小花園全都有
本次《LEGO ONE PIECE》系列共推出7款盒組，以Netflix 真人版《航海王》第二季為背景，還原的十分逼真，其中「75643 多尼多尼喬巴」以577片積木打造可動模型，不僅重現喬巴的大帽子、背包與醫療用品，還附上醫藥箱、藥水及針筒等配件，箱子真的可以打開，充滿驚喜。
另一款「75644 多利 vs. 布洛基－小花園的巨人」以733片積木重現小花園篇兩位巨人對決場面，搭配魯夫、索隆、騙人布等角色人偶，完整還原真人版劇情，其中大型盒組進一步還原真人版中的王宮、海賊船與餐廳等經典場景，適合收藏與展示，喜歡《航海王》的粉絲千萬不要錯過。
📌 此次展出的7款新品包括：
■ 75641 Dr. 西爾爾克的藏身處
■ 75642 決戰斯摩格上校
■ 75643 多尼多尼喬巴
■ 75644 多利vs.布洛基-小花園的巨人
■ 75645 磁鼓城之戰
■ 75646 卡普的海軍戰艦
■ 75647 橡膠果實
除了積木模型外，本系列另一大特色就是每款盒組都會隨機附上一到三張角色懸賞令，包含草帽一行人及其他角色版本，採隨機封入設計，增加收藏樂趣，也讓不少《航海王》粉絲直呼「想全套收齊」。
漫博限定互動 找毒蘑菇送喬巴帽
樂高此次在漫博現場打造《LEGO ONE PIECE》展示區，除了可以搶先欣賞全系列新品外，還推出「尋找毒蘑菇」互動活動。
玩家只要於展區打卡並上傳社群貼文，標註指定帳號及Hashtag，即可獲得一次抽蘑菇機會，若抽中毒蘑菇，就能兌換限定喬巴帽一份，每人每日限參加一次，數量有限送完為止。
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本次《LEGO ONE PIECE》系列共推出7款盒組，以Netflix 真人版《航海王》第二季為背景，還原的十分逼真，其中「75643 多尼多尼喬巴」以577片積木打造可動模型，不僅重現喬巴的大帽子、背包與醫療用品，還附上醫藥箱、藥水及針筒等配件，箱子真的可以打開，充滿驚喜。
另一款「75644 多利 vs. 布洛基－小花園的巨人」以733片積木重現小花園篇兩位巨人對決場面，搭配魯夫、索隆、騙人布等角色人偶，完整還原真人版劇情，其中大型盒組進一步還原真人版中的王宮、海賊船與餐廳等經典場景，適合收藏與展示，喜歡《航海王》的粉絲千萬不要錯過。
■ 75641 Dr. 西爾爾克的藏身處
漫博限定互動 找毒蘑菇送喬巴帽
樂高此次在漫博現場打造《LEGO ONE PIECE》展示區，除了可以搶先欣賞全系列新品外，還推出「尋找毒蘑菇」互動活動。
玩家只要於展區打卡並上傳社群貼文，標註指定帳號及Hashtag，即可獲得一次抽蘑菇機會，若抽中毒蘑菇，就能兌換限定喬巴帽一份，每人每日限參加一次，數量有限送完為止。