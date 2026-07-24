我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潛水教練Jacky 分享術後恢復良好，外出可直接配戴太陽眼鏡等的便利。（圖／業者提供）

▲病患於矯正前，需透過裂隙燈等20多項精密術前檢查，全面評估角膜與眼部條件，以確保進行最適切的專屬方案 。（圖／業者提供）

▲大學眼科王俊琪院長表示，EVO ICL 保留原角膜結構。（圖／業者提供）

▲新一代 EVO ICL 膠原蛋白眼內鏡。（圖／業者提供）

暑期迎來旅遊與海外探險的熱潮，許多民眾紛紛投入潛水、登山等戶外活動。這群中高度近視與散光族群，往往得忍受眼鏡與隱形眼鏡帶來的種種不便。大學眼科於（22）日舉辦媒體分享會，針對中高度近視與極端環境工作者，提出新一代微創視力矯正技術解決方案。大學眼科總院長王俊琪指出，現代人對視覺清晰與長期安全的要求已顯著提升，以「保留角膜完整結構」為核心的EVO ICL膠原蛋白眼內鏡，以加法微創原則，成為不適合雷射、乾眼或中高度近視族群的科技新選擇。中高度近視挑戰極端環境，以長期從事海洋研究與極地探險的工作者為例，於低溫或水下等極端環境中，常面臨眼鏡起霧、隱形眼鏡乾澀跑片等困擾，甚至影響工作安全。透過專業眼科醫師評估，選擇適合的眼內鏡植入術式，有助於在保留角膜原有結構的前提下改善視力品質。「加法矯正」順應全球趨勢！EVO ICL適用範疇， 王俊琪院長指出，以「保留角膜完整結構」為核心設計的EVO ICL，透過加法矯正原則，適用近視300-2000度中高度近視以及散光400度以下患者，EVO ICL在門診中成為了極具前瞻性的科技新選擇。美國FDA於2026年初正式宣布，將EVO ICL的適用年齡上限由原本45歲大幅擴展至60歲。這項重大突破不僅象徵著近視與散光等屈光矯正技術正式跨入老花世代，更回應了現代中壯年族群對優質視覺與生活品質的極致追求，開啟了全齡化視力矯正的全新時代。王俊琪院長也強調，中高度近視矯正除了術式本身的選擇，植入材質的生物相容性、長期穩定性以及安全性實證，更是決定術後生活品質的重要關鍵，在評估植入式眼內鏡時，可掌握四大關鍵指標作為安全把關：30年專利膠原蛋白材質、美國FDA核准全球400萬安全實證，可逆可取出的特性。EVO ICL採用瑞士專利Collamer®聚合物，含膠原蛋白成分，有良好柔軟度與高親水特性，與眼內組織的生物相容性極佳，加上晶體本身具備優異的UV防護特性。同時，EVO ICL具備「可逆、可取出」的加法優勢，不論未來因應老年化的白內障手術或其他眼部治療需求，皆可將晶體完整取出。市面上並沒有一種適合所有人的單一視力矯正方案，也是老花近視雷射受惠者的翁紹維醫師強調。進行視力矯正前，都必須透過專業眼科院所進行包含角膜地形圖、眼底檢查等20多項詳細的術前檢查。術後照護是預防感染的關鍵，初期需嚴格遵照醫囑點眼藥水、避免揉眼，外出需配戴保護眼鏡防風沙，也要特別留意避免髒水進入眼睛，透過醫學科技的輔助與個人細心照護，重迎清晰的精彩人生。