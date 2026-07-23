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下半年油品製造稽查專案 食藥署：大豆沙拉油、苦茶油優先

近日致癌油品事件延燒，新北衛生局今（22）日晚間發布新聞稿指出，昨晚接獲連淨綠色科技股份有限公司自主通報，其生產「連淨苦茶油」疑似檢出苯駢芘超標。食藥署提到，帶回檢驗的5件產品檢體預計下週完成，同時地方規劃專案查核外，中央也會規劃下半年啟動油品稽查專案，對於大豆、苦茶油會列為優先。對於苦茶油事件，業者生產該批苦茶油共5024罐。食藥署副署長遲蘭慧受訪時表示，與新北衛生局一同前往查核，販售939罐、4085罐尚未出售，已經要求業者持續辦理回收、封存，而帶回的5件檢體將於下週檢驗完成。遲蘭慧說，已盡速處理，油品檢驗會比較複雜，會當作急件優先處理。至於通報情況，遲蘭慧表示，業者都要向地方衛生局通報、副知食藥署，依食安法相關規範告訴地方衛生主管機關，並副知中央。遲蘭慧指出，22日已經命業者暫停作業、販售。她表示，近年油脂製造稽查專案都有抽檢，包含苦茶油，都一直有辦理，未來也會依照高風險納入專案規劃查核，下半年會啟動相關稽查，以大豆沙拉油、苦茶油等為優先，且不只是中央，地方也會各自進行規劃。