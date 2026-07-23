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豪雨、母親節 部分內需產業出現月減

汽車掛牌數回到關稅前水準 是否穩定回溫看Q3

▲經濟部統計處今（23）日公布，6月批發、零售及餐飲業營收統計均創新高，三產業上半年也創同期新高。（圖／經濟部統計處提供）

致癌油影響餐飲？統計處：產商反映替代品多

今年上半年內需走旺！經濟部統計處今（23）日公布，6月批發、零售及餐飲業營收統計均創新高，三產業上半年也創同期新高。汽機車及其零配件、用品批發業、零售業6月出現大幅度成長，汽車掛牌數也回歸到2024年水準。統計處表示，汽車業需觀望第3季表現，才能判斷車市已經回穩。據統計， 6月零售業營收為4,213億元，創同月新高，年增8.0%；上半年零售業營收為2兆4,627億元，年增4.1%；餐飲業營收892億元，創同月新高，年增4.6%；上半年餐飲業營收為5,535億元，年增4.2%。即便6月的零售跟餐飲都呈現年增，但像是百貨公司業、便利商店業、餐館業及飲料店業都較5月衰退。統計處副處長陳玉芳說明，5月有母親節季節性因素，以及6月發生豪大雨，均造成部分產業影響，如豪大雨都會影響到民眾外出意願，影響便利商店業、飲料店業業績，百貨公司、餐館業及布疋及服飾業則跟母親節檔期。另外，近期受到國際油價波動影響，國內消費者物價指數（CPI）已經連2個月超過2%。陳玉芳表示，6月商品類物價年增2.32%、外食費物價指數3.02%，認為目前國內仍屬於溫和成長，而零售及餐飲成長幅度仍高於物價漲幅。而長期壓抑國內零售業表現的汽機車零售業 6月年增19.1%、汽車掛牌數也來到4.1萬台，接近2024年、關稅前的同月水準，似乎讓長期低迷車市出現轉機。陳玉芳說，6月存在季底效應，業者會加大促銷力量，以及大量進口出入關，目前看起來確實有回溫跡象，但對於是否已經穩定回穩，至少要觀望第3季數字才可以明確判斷。至於近期出現致癌油風波，是否會影響到餐飲業表現？她表示，餐飲業反映油品替代品，影響幅度必須要等到下月統計出爐才可以更明確。另外，6月批發業營收為1兆7,040億元，創歷史新高，年增56.3%；上半年批發業營收為9兆332億元，創同期新高，年增32.8%。展望未來，統計處預估，7月批發業年增49.5%至52.5%；零售業年增8.4%至11.4%；餐飲業年增4.7%至7.7%。據受查廠商對7月營運看法，按營收計算之動向指數批發業為49.9、零售業為53.8、餐飲業為66.9，顯示7月份批發業營收將較上月減少，零售業及餐飲業營收則將較上月增加。