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▲媽媽今（24）日在民進黨台中市議員張家銨陪同下召開記者會。（圖／記者顏幸如攝，2026.07.24）

母子口腔都受傷 3歲童嚇到拒吃白飯

▲比飯粒小很多的陶瓷碎片（中），不仔細觀察很難發現。（圖／張家銨提供，2026.07.24）

議員批食安機制失靈 大戶屋致歉：將負擔醫療費

台中市一名媽媽12日帶著3歲孩子到中友百貨連鎖親子餐廳「大戶屋」用餐，沒想到一碗白飯竟吃出陶瓷碎片。孩子當下頻喊「白飯刺刺的」，母親原以為只是咬到芝麻，直到自己吃到最後幾口時，舌頭突然被尖銳異物割傷，吐出後才驚覺竟是細小陶瓷碎片。她控訴，事發至今已12天，仍未獲業者完整說明，孩子甚至因此留下陰影，「現在看到白飯都會害怕」。這名媽媽今（24）日在民進黨台中市議員張家銨陪同下召開記者會，她表示事發當天是週日下午，現場有不少親子家庭用餐，母子共點了一份雞肉飯定食。孩子吃沒幾口頻頻說嘴巴「刺刺的」，她起初以為是飯上的芝麻造成不適，沒有多想。直到她自己吃下最後兩口飯，也感覺舌頭被尖銳物劃傷，一開始還以為是不慎混入蛋殼，吐出後仔細查看，赫然發現飯裡竟混有細小尖銳的陶瓷碎片。家長表示，她第一時間向店家反映，一名自稱主任的工作人員表示，異物應是「餐碗破裂造成的陶瓷碎片」，並稱會向店長和公司高層回報，若身體不適可再致電聯繫，但未提出任何具體後續協助或處理方案。隔天她帶著孩子就醫，醫師確認母子兩人口腔都有受傷。她說，孩子受到驚嚇後，至今看到白飯就抗拒，不願再吃，讓她相當心疼。張家銨指出，當事人事後曾兩度撥打1999市民專線，卻遲遲沒有獲得回覆。她向台中市食安處了解後發現，主管機關其實早已有初步調查結果，卻未主動通知當事人，顯示市府在食安案件的受理、回覆、追蹤及通知機制仍有明顯不足。張家銨表示，民眾不可能每一餐都提防碗裡是否混入異物，食安不只是平時的稽查，更包括事件發生後能否即時應變、清楚說明並妥善照顧受害者。她也指出，不是每個家庭都有足夠時間與資源持續蒐證、就醫與追蹤，因此建立完整、透明的食安事件處理流程，是政府與業者都不能迴避的責任。對此，大戶屋回應，對於此次事件造成顧客不佳的用餐體驗深感抱歉。顧客反映當下，店員已立即關心母子身體狀況並退還餐費，後續店長及區督導也多次致電慰問，並承諾負擔相關醫療費用。大戶屋表示，公司已針對事件展開調查，確認異物為餐碗剝落的陶瓷碎片，將持續檢討出餐前檢查流程，避免類似事件再次發生，並預計於下週向顧客說明完整調查結果。