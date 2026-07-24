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中聯致癌油案延燒，部分預防下架商品已「恢復上架」，引起藍營執政市長不滿，台中市長盧秀燕更質疑，中央裡面有人是門神，在包庇、危害國家、人民。對此，行政院長卓榮泰今（24）日強調，只要檢驗合格、符合健康安全標準，就能上架，「會確保上架油品，都是健康安全的」。針對預防性下架油品重上架一事，卓榮泰下午受訪時表示，公共政策都必須理性的討論，尤其是關係到有科學根據的，就依照科學根據，「只要檢驗合格、符合程序的，衛福部食藥署經過檢驗、複驗之後，會確保所有如果廠商願意上架，都是健康安全的油品」。至於藍白明天將舉行食安遊行，卓榮泰說，他比較關心昨天晚上發布的海警，希望不要對國內的國人，跟其他農作產品有任何的影響；他強調，遊行是人民的權利，但也應該在合理、理性討論的空間跟方式底下，政府的工作就是在遊行過程，做好所有安全防護工作，至於遊行之後，大家還是要回歸理性共同討論。另外，行政院21日邀六都首長開會討論《食安法》修法，傳出卓榮泰臨時約茶敘，但蔣萬安、盧秀燕都未領情，蔣萬安認為喝杯茶不能解決事情，持續喊話要卓下台。卓榮泰說，那天是利用開會中途休息時間，特別邀請六都的首長跟代表，不是要喝杯茶，是要了解他們在討論的過程當中，有沒有行政院原來注意不到的地方，還有大家能不能達成更高的共識？他說，盧市長跟蔣市長離開會場，「如果對喝一杯茶有這麼不好的解釋，那天進來的市長陳其邁及其他幾位副市長，情何以堪呢？」