日本最高層級職業桌球聯賽Nojima T.LEAGUE 2026-2027賽季即將正式開幕，這是聯盟史上首場海外開幕戰，將於明（25）日在新竹縣立體育館正式登場。本次賽事集結男子、女子4支頂尖職業球隊，更迎來臺灣旅日名將林昀儒、鄭怡靜返台出賽，與世界級選手同場較勁。《NOWnews》本篇文章將為讀者整理賽事基本資訊、賽程以及轉播資訊。
🟡本文重點摘要
📍T.LEAGUE台灣開幕戰基本賽事資訊
📍T.LEAGUE台灣開幕戰參賽隊伍
📍T.LEAGUE台灣開幕戰賽程
📍T.LEAGUE台灣開幕戰4球隊參賽球員一覽
📍T.LEAGUE台灣開幕戰流程與規則
📍T.LEAGUE台灣開幕戰攝影及入場須知
📍T.LEAGUE台灣開幕戰轉播攻略
📍T.LEAGUE台灣開幕戰基本賽事資訊
🔹賽事名稱：Nojima T.LEAGUE 2026-2027 海外開幕戰
🔹日期：2026年7月25日
🔹地點：新竹縣立體育館
🔹相關報導：回台比賽超有感！鄭怡靜想起2017世大運 林昀儒準備衝擊亞運獎牌
🔹特色：T.LEAGUE史上首度於日本海外舉辦例行賽開幕戰，也是台灣首次迎來日本最高層級職業桌球聯賽。
📍T.LEAGUE台灣開幕戰參賽隊伍
🔹男子組
木下 Meister 東京（林昀儒參戰）
T.T 埼玉
🔹女子組
木下 Abyell 神奈川（鄭怡靜參戰）
TOP 少女名古屋
📍T.LEAGUE台灣開幕戰賽程
📍T.LEAGUE台灣開幕戰4球隊參賽球員一覽
🔹成立年份｜2018 年
🔹主場｜ 神奈川縣
🔹球隊特色｜ 以快速、多變的戰術及穩定的團隊實力聞名，長年擁有多位日本國家隊與世界級選手，是 T.LEAGUE女子組最具競爭力的球隊之一。
🔹球員名單｜
#6 岡田琴菜 (OKADA Kotona)
#10 司千莉 (TSUKASA Senri)
#16 張本美和 (Miwa HARIMOTO)
#1 ユハンナ (RYU Hannna)
#30 鄭怡靜 (CHENG I-CHING)
#71 高橋青葉 (TAKAHASHI Aoba)
⭐️女子組：TOP少女 名古屋
🔹總教練： 木原翔貴 (KIHARA SHOHKI)
🔹成立年份｜ 2018年
🔹主場｜ 愛知縣名古屋市
🔹球隊特色｜以培育優秀年輕選手為核心，融合經驗與新世代戰力，球風積極且充滿活力，展現永不放棄的競技精神。
🔹選手陣容｜
#88 南波侑里香 (NAMBA YURIKA)
#21 木村香純 (KIMURA KASUMI)
#1 木原美悠 (KIHARA MIYUU)
#77 小塩遙菜 (OJIO HARUNA)
#18 永尾尭子 (NAGAO TAKAKO)
#29 麻生麗名 (ASO REINA)
🔹成立年份｜2018年
🔹主場｜ 東京都
🔹球隊特色｜ 以東京都代表色綠色為主色，搭配象徵誠信與威嚴的藍色，展現球隊的力量感與信賴感。Logo以火焰意象為設計概念，象徵懷抱熱情、勇往直前邁向冠軍。
🔹選手陣容｜
#99 吉村和弘 (YOSHIMURA Kazuhiro)
#28 丹羽孝希 (NIWA Koki)
#5 小野寺翔平 (ONODERA Shohei)
#9 パク ガンヒョン (PARK Ganghyeon)
#17 林昀儒 (LIN YUN JU)
#98 萩原啓至 (HAGIHARA Keishi)
⭐️男子組：T.T 埼玉
🔹總教練｜水野裕哉 (MIZUNO YUYA)
🔹成立年份｜2018年
🔹主場｜埼玉縣
🔹球隊特色｜ 以快速進攻與積極拼戰風格著稱，結合經驗與新生代選手，長年維持聯盟高水準競爭力，展現堅強團隊戰力。
🔹選手陣容：
#15 神巧也 (JIN TAKUYA)
#7 有延大夢 (ARINOBU TAIMU)
#22 酒井明日翔 (SAKAI ASUKA)
#26 木造勇人 (KIZUKURI YUTO)
#77 曾根翔 (SONE KAKERU)
📍T.LEAGUE台灣開幕戰流程與規則
一場團體賽共進行4場比賽，由1場雙打、3場單打組成。若雙向前四場戰成2：2，則進行延長賽 (Victory Match) 決定勝負。即使前三場比賽已分出勝負 (3：0)，第四場仍須完成比賽。
⭐️單場比賽規則
🔹雙打採3局2勝制。單打採5局3勝制。
🔹延長賽採1局決勝制。
🔹每局採11分制，10:10後須領先2分才能獲勝。
📍T.LEAGUE台灣開幕戰攝影及入場須知
比賽進行中： 全面禁止錄影（手機、相機都不行），可以拍照。
非比賽時段： 可錄影，限15秒內。
🔹禁止使用閃光燈、補光燈
🔹禁止讓選手或裁判不舒服的拍攝
🔹避免攜帶大型器材（三腳架、相機焦距 > 200mm）
🔹不可離開座位拍攝或影響他人
🔹禁止攜帶危險物品入場
🔹禁止攜帶寵物入場（導盲犬、導聽犬、輔助犬除外）
🔹不得展示具攻擊性、政治性或違反公共秩序善良風俗之標語
🔹照片、影片僅限個人用途（IG/FB 分享 OK）
🔹照片、影片禁止商業用途
🔹不可上傳完整比賽或長時間影片
📍T.LEAGUE台灣開幕戰轉播攻略
🔹7月25日女子組：緯來體育台、精采台、緯來電視網APP、四季線上－ Getwin Sports體育台
🔹7月25日男子組：緯來育樂台、精采台、緯來電視網APP、四季線上－ Getwin Sports體育台
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📍T.LEAGUE台灣開幕戰基本賽事資訊
📍T.LEAGUE台灣開幕戰參賽隊伍
📍T.LEAGUE台灣開幕戰賽程
📍T.LEAGUE台灣開幕戰4球隊參賽球員一覽
📍T.LEAGUE台灣開幕戰流程與規則
📍T.LEAGUE台灣開幕戰攝影及入場須知
📍T.LEAGUE台灣開幕戰轉播攻略
🔹賽事名稱：Nojima T.LEAGUE 2026-2027 海外開幕戰
🔹日期：2026年7月25日
🔹地點：新竹縣立體育館
🔹相關報導：回台比賽超有感！鄭怡靜想起2017世大運 林昀儒準備衝擊亞運獎牌
🔹特色：T.LEAGUE史上首度於日本海外舉辦例行賽開幕戰，也是台灣首次迎來日本最高層級職業桌球聯賽。
📍T.LEAGUE台灣開幕戰參賽隊伍
🔹男子組
木下 Meister 東京（林昀儒參戰）
T.T 埼玉
🔹女子組
木下 Abyell 神奈川（鄭怡靜參戰）
TOP 少女名古屋
📍T.LEAGUE台灣開幕戰賽程
|時間
|組別
|對戰組合
|14:00
|女子組
|木下 Abyell 神奈川 vs. TOP 少女名古屋
|19:00
|男子組
|木下 Meister 東京 vs. T.T 埼玉
⭐️女子組：木下Abyell神奈川🔹總教練｜王子嘉樹 (OUJI Yoshiki)
🔹成立年份｜2018 年
🔹主場｜ 神奈川縣
🔹球隊特色｜ 以快速、多變的戰術及穩定的團隊實力聞名，長年擁有多位日本國家隊與世界級選手，是 T.LEAGUE女子組最具競爭力的球隊之一。
🔹球員名單｜
#6 岡田琴菜 (OKADA Kotona)
#10 司千莉 (TSUKASA Senri)
#16 張本美和 (Miwa HARIMOTO)
#1 ユハンナ (RYU Hannna)
#30 鄭怡靜 (CHENG I-CHING)
#71 高橋青葉 (TAKAHASHI Aoba)
⭐️女子組：TOP少女 名古屋
🔹總教練： 木原翔貴 (KIHARA SHOHKI)
🔹成立年份｜ 2018年
🔹主場｜ 愛知縣名古屋市
🔹球隊特色｜以培育優秀年輕選手為核心，融合經驗與新世代戰力，球風積極且充滿活力，展現永不放棄的競技精神。
🔹選手陣容｜
#88 南波侑里香 (NAMBA YURIKA)
#21 木村香純 (KIMURA KASUMI)
#1 木原美悠 (KIHARA MIYUU)
#77 小塩遙菜 (OJIO HARUNA)
#18 永尾尭子 (NAGAO TAKAKO)
#29 麻生麗名 (ASO REINA)
⭐️男子組：木下Meister東京🔹總教練｜王凱 (WANG Kai)
🔹成立年份｜2018年
🔹主場｜ 東京都
🔹球隊特色｜ 以東京都代表色綠色為主色，搭配象徵誠信與威嚴的藍色，展現球隊的力量感與信賴感。Logo以火焰意象為設計概念，象徵懷抱熱情、勇往直前邁向冠軍。
🔹選手陣容｜
#99 吉村和弘 (YOSHIMURA Kazuhiro)
#28 丹羽孝希 (NIWA Koki)
#5 小野寺翔平 (ONODERA Shohei)
#9 パク ガンヒョン (PARK Ganghyeon)
#17 林昀儒 (LIN YUN JU)
#98 萩原啓至 (HAGIHARA Keishi)
⭐️男子組：T.T 埼玉
🔹總教練｜水野裕哉 (MIZUNO YUYA)
🔹成立年份｜2018年
🔹主場｜埼玉縣
🔹球隊特色｜ 以快速進攻與積極拼戰風格著稱，結合經驗與新生代選手，長年維持聯盟高水準競爭力，展現堅強團隊戰力。
🔹選手陣容：
#15 神巧也 (JIN TAKUYA)
#7 有延大夢 (ARINOBU TAIMU)
#22 酒井明日翔 (SAKAI ASUKA)
#26 木造勇人 (KIZUKURI YUTO)
#77 曾根翔 (SONE KAKERU)
一場團體賽共進行4場比賽，由1場雙打、3場單打組成。若雙向前四場戰成2：2，則進行延長賽 (Victory Match) 決定勝負。即使前三場比賽已分出勝負 (3：0)，第四場仍須完成比賽。
⭐️單場比賽規則
🔹雙打採3局2勝制。單打採5局3勝制。
🔹延長賽採1局決勝制。
🔹每局採11分制，10:10後須領先2分才能獲勝。
📍T.LEAGUE台灣開幕戰攝影及入場須知
比賽進行中： 全面禁止錄影（手機、相機都不行），可以拍照。
非比賽時段： 可錄影，限15秒內。
🔹禁止使用閃光燈、補光燈
🔹禁止讓選手或裁判不舒服的拍攝
🔹避免攜帶大型器材（三腳架、相機焦距 > 200mm）
🔹不可離開座位拍攝或影響他人
🔹禁止攜帶危險物品入場
🔹禁止攜帶寵物入場（導盲犬、導聽犬、輔助犬除外）
🔹不得展示具攻擊性、政治性或違反公共秩序善良風俗之標語
🔹照片、影片僅限個人用途（IG/FB 分享 OK）
🔹照片、影片禁止商業用途
🔹不可上傳完整比賽或長時間影片
🔹7月25日女子組：緯來體育台、精采台、緯來電視網APP、四季線上－ Getwin Sports體育台
🔹7月25日男子組：緯來育樂台、精采台、緯來電視網APP、四季線上－ Getwin Sports體育台