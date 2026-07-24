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農業部漁業署、嘉義縣政府與台鐵公司昨日聯合發表「鰻鰻情意，鯛嘴好滋味」台鐵聯名便當。來自嘉義的民進黨立委蔡易餘今（24）日特別自掏腰包，採購大批聯名便當送到立法院，邀請立院同仁一同品嚐，用最直接的行動力挺台灣農漁民，大力推廣國產優質鰻魚與台灣鯛。蔡易餘表示，今年國內台灣鯛與鰻魚盛產且品質極佳，而嘉義縣正是這兩大優質水產品的重要產地。台鐵本次推出的聯名便當，以蒲燒鰻魚及台灣鯛為「雙主菜」，搭配國產米飯與時蔬，營養豐富且口感鮮美。蔡易餘強調，為了讓立法院的同仁能第一時間體驗到嘉義在地水產的美味，他特別自費訂購便當請大家享用；他強調，「推廣國產農漁產品不能只靠口號，希望透過自掏腰包請客，帶動大家吃在地、用國產，給辛苦的農漁民最實質的支持！」本次台鐵推出的「鰻鰻情意，鯛嘴好滋味」聯名便當，自即日起至8月23日止限時限量販售。蔡易餘也特別呼籲，民眾搭乘台鐵或經過車站時，不妨買個便當品嚐，一起用美味支持台灣農漁業。