2026漫畫博覽會今（24）日進入第二天，人潮進入白熱化，許多出版社的熱門品項都宣布庫存告急，各攤位湧現大批排隊人潮，只為了購買限定人氣作品，其中，東立出版社代理的人氣漫畫《薰香花朵凜然綻放》第21集首刷限定版在今天上午宣布售完，成為本屆漫博首批完售的新書，讓沒買到的粉絲直呼超可惜。
校園戀愛太受歡迎 最新一集首刷限定版秒殺
《薰香花朵凛然綻放》（日語：薫る花は凛と咲く）由日本漫畫家三香見サカ創作，2021年10月21日起於講談社旗下網路漫畫平台Magazine Pocket上連載，截至2025年12月，累積發行逾1000萬冊。故事背景設定在現代日本，描述就讀男校的紬凜太郎與名門女校學生和栗薰子，跨越校園偏見展開的青春戀愛故事。
隨著電視動畫播出，《薰香花朵凛然綻放》人氣再度攀升，漫畫銷量也持續走高，東立此次於漫博推出第21集首刷限定版，隨書附贈明信片及PET透卡等特典，吸引大批粉絲第一天就直奔攤位搶購。根據現場公告，第21集首刷限定版已於第二天上午售完，成為東立攤位率先完售的重點新書。
除了《薰香花朵凜然綻放》外，東立《雷雷雷》、《青春之箱》、《神樂鉢》、《鏈鋸人》、《BLUE LOCK 藍色監獄》等熱門作品也吸引不少讀者排隊購買，漫博第二天現場人氣不減，想搶限定版與首刷商品的粉絲盡量早點來現場購買！
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《薰香花朵凛然綻放》（日語：薫る花は凛と咲く）由日本漫畫家三香見サカ創作，2021年10月21日起於講談社旗下網路漫畫平台Magazine Pocket上連載，截至2025年12月，累積發行逾1000萬冊。故事背景設定在現代日本，描述就讀男校的紬凜太郎與名門女校學生和栗薰子，跨越校園偏見展開的青春戀愛故事。
隨著電視動畫播出，《薰香花朵凛然綻放》人氣再度攀升，漫畫銷量也持續走高，東立此次於漫博推出第21集首刷限定版，隨書附贈明信片及PET透卡等特典，吸引大批粉絲第一天就直奔攤位搶購。根據現場公告，第21集首刷限定版已於第二天上午售完，成為東立攤位率先完售的重點新書。