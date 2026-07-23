2026漫畫博覽會今（23）日在台北世貿一館登場，東立出版社攤位一早就湧入大批粉絲，排隊人龍持續向外延伸。儘管漫博限定商品皆放在入口處，民眾可以拿了就走、人流消化很快，但現場人潮依然超出預期，開展約30分鐘，便一度宣布暫停排隊，直到中午才重新開放，人氣相當驚人。東立出版社的編輯表示，許多限量書籍首刷禮盒不到千份，幾乎活不到第二天，想要搶購的民眾，建議首日抵達戰場。
《雷雷雷》作者ヨシアキ現身 《青春之箱》作者也會來
東立今年邀請《雷雷雷》作者ヨシアキ來台，舉辦全球首場簽名會，於今（23）日登場，雖採限量網路預約抽籤制，仍吸引大批粉絲到場朝聖。《青春之箱》作者三浦糀作品簽名會則於7月25日舉辦。
除了作者活動，東立今年集結《雷雷雷》、《青春之箱》、《葬送的芙莉蓮》、《BLUE LOCK藍色監獄》等熱門作品，推出會場限定版、首刷限定版與多款全新周邊，吸引不少粉絲一進場就百米衝刺，直奔攤位搶購。
會場限定版不只是首刷 特典、周邊一次收藏
本次漫博東立帶來許多會場限定，《雷雷雷》除了推出漫畫首刷限定版，也帶來壓克力自組板、水感卡2入組，以及全套6款的隨機雷射壓克力小卡等會場首賣商品；《青春之箱》推出雷射壓克力小卡等限定精品，《葬送的芙莉蓮》則準備漫博限定加購商品。
東立編輯接受《NOWNEWS 今日新聞》訪問時表示，漫博限定版並非只有首刷書籍，禮盒內通常還會搭配多款限定贈品與收藏周邊，只能在漫博現場買得到，因此每年都會在第一天秒殺。
限量商品不到千份 往年活不過兩天
東立編輯透露，漫博限量商品多半不到1000份，依照過往經驗，熱門品項通常「活不過兩天」，大部分都會在開展第一天就完售。從今年開展首日上午的排隊盛況來看，東立熱門限定版與禮盒非常可能迅速售罄，難怪許多粉絲願意半夜甚至一早抵達現場排隊。
想收藏《雷雷雷》、《青春之箱》及其他作品會場限定商品的粉絲，建議把握時間前往，並先確認現場排隊動線及商品庫存，以免到場後撲空。
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東立今年邀請《雷雷雷》作者ヨシアキ來台，舉辦全球首場簽名會，於今（23）日登場，雖採限量網路預約抽籤制，仍吸引大批粉絲到場朝聖。《青春之箱》作者三浦糀作品簽名會則於7月25日舉辦。
除了作者活動，東立今年集結《雷雷雷》、《青春之箱》、《葬送的芙莉蓮》、《BLUE LOCK藍色監獄》等熱門作品，推出會場限定版、首刷限定版與多款全新周邊，吸引不少粉絲一進場就百米衝刺，直奔攤位搶購。
本次漫博東立帶來許多會場限定，《雷雷雷》除了推出漫畫首刷限定版，也帶來壓克力自組板、水感卡2入組，以及全套6款的隨機雷射壓克力小卡等會場首賣商品；《青春之箱》推出雷射壓克力小卡等限定精品，《葬送的芙莉蓮》則準備漫博限定加購商品。
東立編輯接受《NOWNEWS 今日新聞》訪問時表示，漫博限定版並非只有首刷書籍，禮盒內通常還會搭配多款限定贈品與收藏周邊，只能在漫博現場買得到，因此每年都會在第一天秒殺。
東立編輯透露，漫博限量商品多半不到1000份，依照過往經驗，熱門品項通常「活不過兩天」，大部分都會在開展第一天就完售。從今年開展首日上午的排隊盛況來看，東立熱門限定版與禮盒非常可能迅速售罄，難怪許多粉絲願意半夜甚至一早抵達現場排隊。
想收藏《雷雷雷》、《青春之箱》及其他作品會場限定商品的粉絲，建議把握時間前往，並先確認現場排隊動線及商品庫存，以免到場後撲空。