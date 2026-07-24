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主打親子友善的知名百貨連鎖餐廳竟藏食安陷阱！有家長帶3歲幼童用餐時，驚見白飯中夾雜2塊尖銳陶瓷碎片，導致家長舌頭與上顎當場割傷。台中市議員張家銨今(24)日陪同受害者出面揭露，除了痛批店家現場態度消極，更開砲台中市政府1999專線「不理不睬」，讓受害者求助無門。根據當事人還原經過，7月12日下午帶孩子入店用餐並共食白飯，孩子先表示口中「刺刺的」；隨後家長食用剩餘白飯時，舌頭當場遭尖銳物割傷，吐出後驚見白飯中夾雜2塊尖銳陶瓷碎片。第一時間向店家反映時，店員雖坦承異物「應該是碗破裂造成的碎片」，但現場僅問是否受傷、要不要吃甜點，並無主管主動說明，後續也未提供具體協助。張家銨對此抨擊，當事人事後兩度撥打1999專線皆未獲回應，甚至食安處已有初步調查結果，卻未主動告知受害者。她批評，這顯示台中市政府在食安事件的受理、回覆及追蹤機制上出現嚴重缺失，讓民眾事後還得自行奔波掌握進度。張家銨強調，食安不僅在於日常稽查，更在於突發事件發生後的即時應變與對受害者的妥善處置。並非每個家庭都有資源持續蒐證、就醫與追蹤，因此建立明確的處理流程，是政府與業者不可迴避的責任。她要求市府建立完善的食安回應管道，包含 1999 回覆機制與跨局處協調窗口，不該讓消費者獨自承擔追查風險。對此，台中市食品藥物安全處表示，接獲通報後已採隨機抽查並派員前往稽查。現場查獲多項不符「食品良好衛生規範準則（GHP）」事項，包含：洗手台菜瓜布掉入未覆蓋的醬料保冰區，有交叉污染之虞；以及洗碗機清洗後的飯碗、湯碗仍殘留飯粒等。食安處已要求業者限期改善，後續複查若仍不合格，將依《食安法》處新台幣 6 萬元以上、2 億元以下罰鍰。食安處補充說，已要求業者妥善處理消費爭議並持續與當事人溝通，相關衛生稽查進度均有告知消費者並進行追蹤。