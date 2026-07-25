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▲大S具俊曄（左）、陳庭妮與胡宇威，今天都登上韓網。（圖／Naver新聞）

台灣演藝圈再傳喜訊，陳庭妮與胡宇威無預警宣布迎來寶貝女兒，正式升格新手爸媽，消息曝光後吸引大批粉絲與藝人好友湧入祝福。值得一提的是，兩人的幸福消息不只在台灣掀起討論，就連韓國媒體也火速報導，成為後，再度登上韓媒版面的台灣藝人。韓國媒體以「台灣演員夫妻正式升格父母」為題報導，完整介紹陳庭妮與胡宇威的演藝經歷及愛情故事。新聞提到，陳庭妮24日透過社群親自宣布誕下女兒，感性寫下：「謝謝我的身體，陪我一起平安順利地把寶寶健康帶來這個世界。」她更笑說胡宇威已經「正式升格女兒傻瓜」，並向女兒告白：「從今以後，我們家的樂章，多了一個動人的新聲部。We love you.」字裡行間滿是初為人母的喜悅。韓媒也特別向當地讀者介紹這對夫妻背景，指出陳庭妮2007年透過模特兒選秀踏入演藝圈，之後活躍於戲劇與電影，曾以《失控謊言》入圍金馬獎最佳新演員；胡宇威則是出生於美國紐約的台裔美國人，除了戲劇作品外，也曾於2009年加入男子團體「武虎將」展開歌手活動。兩人2012年合作《真愛趁現在》結緣，因劇中的浴室吻戲掀起話題，之後多次傳出緋聞，直到2022年宣布結婚，並於2023年完成登記，如今終於迎來第一個孩子。近來台灣藝人接連受到韓媒關注，周曉涵日前在社群分享一張下班尖峰時段搭乘台北捷運的照片，不僅在台灣掀起熱議，更被韓國媒體以「頂級女星」為題大篇幅報導，相關文章一度衝上韓國新聞網站閱讀冠軍。韓媒當時除了盛讚她即使戴著口罩、身處擁擠車廂依然散發明星氣場，也詳細介紹她的演藝經歷。如今陳庭妮、胡宇威又因升格新手爸媽登上韓媒版面，讓台灣藝人在韓國再度掀起一波討論度。