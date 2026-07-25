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中聯油脂致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安號召民眾，今（25）日上凱道反毒油，事前還嗆說不站出來，就是承認「台灣人民就是爛命一條」。對此，政委陳時中強調，生命是寶貴的，大家要珍惜生命，沒有人是爛命一條；他也再度說明食安處置時序，「如果這樣叫蓋牌，我覺得毫無道理」。行政院日前邀請六都首長討論《食安法》修法，蔣萬安指控行政院長卓榮泰未親自主持會議，卻要大家留下來喝杯茶，「我是要你下台，不是要喝你一口茶」。陳時中接受媒體專訪時還原當天狀況，21日舉行食安修法的審查會議，邀請六都首長出席，希望提出第一線觀察與意見，作為後續修法的重要參考，當天大家都有誠意、誠懇地來談，最大的共識就是趕快修法，讓制度解決問題，而卓榮泰希望親口聽聽六都的首長對食安修法的方向跟意見，卻被以「喝茶」形容，他認為不夠厚道，也有點矮化。對在野黨質疑蓋牌，陳時中直言，蓋牌是中聯、泰山、福茂、福壽，最早從南橋開始，5月14日發現問題後，並未立即通報，之後再驗出異常，6月10日才通知相關廠商，6月11日中聯進行兩次檢驗，直到6月30日才確認結果，並通報主管機關，「中間才叫做蓋牌」。陳時中說，中央在6月30日掌握相關資訊後，第一時間要求中聯停止製造、禁止販售，並於7月2日宣布第一波問題油品全面下架，卓榮泰檢視第一波處置後，認為對民眾權益保障仍有不足，因此要求食藥署提出完整配套措施，7月5日至6日，食藥署與地方政府持續清查產品流向，陸續公布下游廠商名單，並於7月7日裁罰中聯新台幣1億6520萬元，政院隨後於7月10日拍板實施「全面預防性下架」；他強調，中央、地方政府在緊迫的時間內，處置問題，「如果這樣叫蓋牌，我覺得毫無道理，也沒有所謂甩鍋問題」。