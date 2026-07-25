統一發票115年5、6月期中獎號碼今（25）日下午1時30分揭曉，不過民眾若收到電子郵件或簡訊通知發票中獎，務必先確認真偽再進行兌獎。近年詐騙集團趁著開獎時機，大量冒用「財政部電子發票整合服務平台」、知名電商及賣場名義寄送假中獎通知，引導民眾點擊釣魚網站，再以「中獎歸戶」、「獎金入帳」等理由，要求輸入信用卡資料，藉此盜刷帳戶。就有一名中部工程師因此慘遭盜刷78萬新台幣，還有另一名受害者2.4萬元也飛了。
收發票中獎通知！他一點進去慘被盜刷78萬
根據統計，今年3月及5月兩次統一發票開獎期間，共4個月內已發生超過1500件發票兌獎詐騙案件，財物損失超過6000萬元，受害金額從數千元到數十萬元不等。其中約有5成案件是假冒「財政部電子發票整合服務平台」，其餘則偽裝成知名電商或賣場寄送釣魚郵件，誘導民眾輸入信用卡資訊完成所謂「歸戶」，實際上卻是提供詐團盜刷。
中部一名資訊工程師就在5月發票開獎隔天收到假中獎通知，信件宣稱他中了1000元，並要求登入仿冒官方網站完成兌獎程序。他依照指示輸入手機、姓名及信用卡資料後，手機隨即收到一筆1750美元海外消費的OTP驗證簡訊，雖然訊息已清楚顯示為海外刷卡，但他誤以為是領獎流程，仍輸入驗證碼。
詐騙網站之後刻意顯示「認證異常」，誘導他反覆輸入個資與OTP密碼，短時間內共遭盜刷12筆，損失高達78萬2922元新台幣，原本期待領取1000元獎金，最後卻付出近80萬元代價。
假冒知名電商寄信！400元獎金反被騙走2.4萬元
另一名受害者則收到冒用知名電商名義寄出的電子郵件，標題寫著「電子發票中獎通知」，內容宣稱網購發票中了400元，並附上兌獎連結。由於網站介面與官方幾乎一致，受害者未起疑心，依序填入姓名、身分證字號，以及信用卡卡號、有效期限與CVV安全碼。
直到網銀App跳出異常海外交易通知，顯示信用卡完成一筆666歐元消費，他才驚覺受騙，趕緊向銀行辦理掛失，但短短幾分鐘內仍遭盜刷約2.4萬元。
165公布4大防詐重點！收到中獎通知先查證
刑事局表示，真正的雲端發票中獎通知，只會由財政部電子發票整合服務平台寄送至民眾完成認證的電子信箱。若已設定自動匯款，中獎獎金將於開獎次月6日直接匯入指定金融帳戶，不會要求民眾點擊連結重新辦理歸戶，也絕不會要求輸入信用卡號、有效期限、CVV安全碼或OTP驗證碼。
165打詐儀錶板提醒，收到任何中獎通知時，應先確認是否符合以下原則，避免落入詐騙陷阱：
🟡官方不會要求提供信用卡資訊。統一發票獎金一律匯入指定帳戶，凡是要求輸入信用卡卡號、有效期限或相關資料才能領獎的網站，都是詐騙。
🟡確認網址是否為政府正式網站。台灣政府機關官方網址皆以「.gov.tw」結尾，操作前務必仔細檢查網址，不要只看網頁外觀。
🟡詳讀OTP驗證簡訊內容。收到驗證碼時，應確認用途是否為消費扣款或其他交易，不要因急著領獎就直接輸入。
🟡使用官方管道查詢。如收到可疑中獎通知，應直接透過「財政部統一發票兌獎App」或官方網站查詢，不要點擊電子郵件或簡訊中的陌生連結。
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根據統計，今年3月及5月兩次統一發票開獎期間，共4個月內已發生超過1500件發票兌獎詐騙案件，財物損失超過6000萬元，受害金額從數千元到數十萬元不等。其中約有5成案件是假冒「財政部電子發票整合服務平台」，其餘則偽裝成知名電商或賣場寄送釣魚郵件，誘導民眾輸入信用卡資訊完成所謂「歸戶」，實際上卻是提供詐團盜刷。
詐騙網站之後刻意顯示「認證異常」，誘導他反覆輸入個資與OTP密碼，短時間內共遭盜刷12筆，損失高達78萬2922元新台幣，原本期待領取1000元獎金，最後卻付出近80萬元代價。
假冒知名電商寄信！400元獎金反被騙走2.4萬元
另一名受害者則收到冒用知名電商名義寄出的電子郵件，標題寫著「電子發票中獎通知」，內容宣稱網購發票中了400元，並附上兌獎連結。由於網站介面與官方幾乎一致，受害者未起疑心，依序填入姓名、身分證字號，以及信用卡卡號、有效期限與CVV安全碼。
165公布4大防詐重點！收到中獎通知先查證
刑事局表示，真正的雲端發票中獎通知，只會由財政部電子發票整合服務平台寄送至民眾完成認證的電子信箱。若已設定自動匯款，中獎獎金將於開獎次月6日直接匯入指定金融帳戶，不會要求民眾點擊連結重新辦理歸戶，也絕不會要求輸入信用卡號、有效期限、CVV安全碼或OTP驗證碼。
165打詐儀錶板提醒，收到任何中獎通知時，應先確認是否符合以下原則，避免落入詐騙陷阱：
🟡官方不會要求提供信用卡資訊。統一發票獎金一律匯入指定帳戶，凡是要求輸入信用卡卡號、有效期限或相關資料才能領獎的網站，都是詐騙。
🟡確認網址是否為政府正式網站。台灣政府機關官方網址皆以「.gov.tw」結尾，操作前務必仔細檢查網址，不要只看網頁外觀。
🟡詳讀OTP驗證簡訊內容。收到驗證碼時，應確認用途是否為消費扣款或其他交易，不要因急著領獎就直接輸入。
🟡使用官方管道查詢。如收到可疑中獎通知，應直接透過「財政部統一發票兌獎App」或官方網站查詢，不要點擊電子郵件或簡訊中的陌生連結。