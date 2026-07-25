日本知名女優瀨戶環奈自2024年出道就因為J罩杯的好身材、纖細四肢與可愛臉蛋，短短1年內就以驚人的速度席捲各大社群，並獲有「千年一遇美胸」、「現象級新人」封號，本月更以性感的足球封面照掀起討論。但其實好身材曾讓學生時期的她困擾不已，除了汰換內衣的速度之快，打工時因為跟其中一位同事同姓，而被以「小哈蜜瓜超人」作為代稱。
瀨戶環奈出道契機 臉蛋身材太完美被拱拍寫真
瀨戶環奈成為寫真偶像之前，只是一名普通學生，因為喜歡以排球為主題的動畫，國中時加入排球隊，擔任副攻手，當時她留著極短髮，也因此很受學妹們歡迎。
高中時，她最多曾同時兼任8份打工，包括牙醫助理、速食店、網咖及倉庫管理等。有一天午休時，籃球隊顧問老師拿著球鞋和球衣邀請她加入球隊，因此她也曾以支援球員身分待過籃球隊。
20歲開始喝酒後，她認識了一群漂亮的大姐姐，對方不斷稱讚她的身材，還建議她：「妳應該去當模特兒。」她因此心想：「既然漂亮的人都這麼說，那就試試看吧。」也成為她踏入演藝圈的契機。
2024年10月，她以泳裝亮相雜誌，正式以寫真偶像身分出道；同年12月，宣布成為S1旗下AV女優，當時消息一公開，X粉絲瞬間暴增5萬，可見其高人氣。
談到決定拍攝AV的原因時，她表示：「我覺得泳裝和裸體，其實就只差一塊布而已，如果大家期待，那我就去試試吧。」她也透露在出道前，其實一次AV都沒看過，對這個產業的認識幾乎只有「勉強知道三上悠亞」。
身材太好被取小哈蜜瓜 瀨戶環奈最大困擾是「內衣要一直買新的」
她國一第一次穿胸罩，罩杯就已經是D罩杯，而國中期間身高快速抽高，排隊時總是站在最後一個。
高中打工時，由於店裡有另一位和她同姓的同事，因此同事們替她取了「小哈密瓜超人」的綽號，她曾透露高中畢業時罩杯應該已經超過F罩杯。
畢業後胸部持續發育，到了2024年底接受訪問時，她表示目前已穩定維持在J罩杯，也笑說：「我自己覺得現在的尺寸剛剛好，所以希望不要再繼續長大了。」也因此獲有「千年一遇美胸」的美譽。
她坦言此生最大的困擾就是胸部太大，容易讓內衣扣環承受過多壓力，導致內衣耗損速度很快，平均每半年就得換新一次。
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瀨戶環奈成為寫真偶像之前，只是一名普通學生，因為喜歡以排球為主題的動畫，國中時加入排球隊，擔任副攻手，當時她留著極短髮，也因此很受學妹們歡迎。
高中時，她最多曾同時兼任8份打工，包括牙醫助理、速食店、網咖及倉庫管理等。有一天午休時，籃球隊顧問老師拿著球鞋和球衣邀請她加入球隊，因此她也曾以支援球員身分待過籃球隊。
20歲開始喝酒後，她認識了一群漂亮的大姐姐，對方不斷稱讚她的身材，還建議她：「妳應該去當模特兒。」她因此心想：「既然漂亮的人都這麼說，那就試試看吧。」也成為她踏入演藝圈的契機。
2024年10月，她以泳裝亮相雜誌，正式以寫真偶像身分出道；同年12月，宣布成為S1旗下AV女優，當時消息一公開，X粉絲瞬間暴增5萬，可見其高人氣。
談到決定拍攝AV的原因時，她表示：「我覺得泳裝和裸體，其實就只差一塊布而已，如果大家期待，那我就去試試吧。」她也透露在出道前，其實一次AV都沒看過，對這個產業的認識幾乎只有「勉強知道三上悠亞」。
身材太好被取小哈蜜瓜 瀨戶環奈最大困擾是「內衣要一直買新的」
她國一第一次穿胸罩，罩杯就已經是D罩杯，而國中期間身高快速抽高，排隊時總是站在最後一個。
高中打工時，由於店裡有另一位和她同姓的同事，因此同事們替她取了「小哈密瓜超人」的綽號，她曾透露高中畢業時罩杯應該已經超過F罩杯。
畢業後胸部持續發育，到了2024年底接受訪問時，她表示目前已穩定維持在J罩杯，也笑說：「我自己覺得現在的尺寸剛剛好，所以希望不要再繼續長大了。」也因此獲有「千年一遇美胸」的美譽。
她坦言此生最大的困擾就是胸部太大，容易讓內衣扣環承受過多壓力，導致內衣耗損速度很快，平均每半年就得換新一次。