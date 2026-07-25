統一發票5、6月今（25）日開獎，千萬獎號為「38548029」。然而不少民眾訂閱Netflix、Spotify、iCloud、YouTube Premium，或購買App Store、AI工具等跨境數位服務時，忘記將「跨境電商電子郵件載具」完成歸戶，就有一名女網友曾因此錯失200萬元特獎，因此感到後悔莫及。財政部表示，只要透過統一發票兌獎App新增跨境電商電子郵件載具，輸入消費時使用的電子信箱並完成驗證，同一信箱日後所有跨境電商發票都能自動對獎及接收中獎通知，也有民眾補做「跨境電商電子郵件載具」設定後，意外找回未歸戶發票並中獎700元。
沒設定「跨境電商載具歸戶」！她痛失200萬哭爆
不少人誤以為只要使用手機條碼，所有電子發票都會自動匯入財政部系統，但實際上，Apple、Google等跨境電商開立的電子發票，若沒有另外完成「跨境電商電子郵件載具」歸戶，發票只會留存在電商會員載具中，不會自動出現在財政部統一發票兌獎App，中獎通知也可能寄到電子信箱，甚至被誤判為垃圾郵件，導致錯過兌獎期限。
過去曾有一名女網友在Threads分享自身慘痛經驗，她貼出統一發票兌獎App畫面，顯示一張來自「Apple Distribution International Limited」的消費發票，竟幸運中了200萬元特獎，但系統同時顯示「此發票已超過領獎期限，無法領獎」。她無奈表示，自己就是「Apple沒歸戶的苦主」，只能眼睜睜看著200萬元與自己擦身而過。
另外還有網友分享，自己一直沒有收到跨境電商發票的對獎結果，後來才發現少了新增「跨境電商電子郵件載具」這一步。完成歸戶後，過去尚未歸戶的發票立即匯入系統，竟意外發現中了700元，貼文曝光後吸引不少人跟著檢查自己的載具設定，也讓許多人驚覺，過去可能早已有中獎發票卻完全不知道。
「跨境電商載具歸戶」5步驟一次看！再也不錯失中獎機會
財政部表示，若想避免跨境電商發票漏接通知，可透過「統一發票兌獎App」或財政部電子發票整合服務平台完成歸戶，操作方式如下：
1.下載「統一發票兌獎App」或登入財政部電子發票整合服務平台。
2.點選「新增載具」。
3.選擇「跨境電商電子郵件載具」。
4.輸入購買商品時使用的電子郵件。
5.收取一次性密碼並完成驗證，即可完成歸戶。
財政部也提醒，若在多個跨境電商平台使用相同電子郵件消費，只需完成一次歸戶設定，後續相關電子發票都能自動對獎並接收中獎通知。若未完成歸戶，中獎通知將寄至消費時填寫的電子信箱，民眾必須自行列印電子發票證明聯辦理領獎，一旦超過兌領期限，獎金將無法補發。
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不少人誤以為只要使用手機條碼，所有電子發票都會自動匯入財政部系統，但實際上，Apple、Google等跨境電商開立的電子發票，若沒有另外完成「跨境電商電子郵件載具」歸戶，發票只會留存在電商會員載具中，不會自動出現在財政部統一發票兌獎App，中獎通知也可能寄到電子信箱，甚至被誤判為垃圾郵件，導致錯過兌獎期限。
另外還有網友分享，自己一直沒有收到跨境電商發票的對獎結果，後來才發現少了新增「跨境電商電子郵件載具」這一步。完成歸戶後，過去尚未歸戶的發票立即匯入系統，竟意外發現中了700元，貼文曝光後吸引不少人跟著檢查自己的載具設定，也讓許多人驚覺，過去可能早已有中獎發票卻完全不知道。
財政部表示，若想避免跨境電商發票漏接通知，可透過「統一發票兌獎App」或財政部電子發票整合服務平台完成歸戶，操作方式如下：
1.下載「統一發票兌獎App」或登入財政部電子發票整合服務平台。
2.點選「新增載具」。
3.選擇「跨境電商電子郵件載具」。
4.輸入購買商品時使用的電子郵件。
5.收取一次性密碼並完成驗證，即可完成歸戶。
財政部也提醒，若在多個跨境電商平台使用相同電子郵件消費，只需完成一次歸戶設定，後續相關電子發票都能自動對獎並接收中獎通知。若未完成歸戶，中獎通知將寄至消費時填寫的電子信箱，民眾必須自行列印電子發票證明聯辦理領獎，一旦超過兌領期限，獎金將無法補發。