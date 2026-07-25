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沒設定「跨境電商載具歸戶」！她痛失200萬哭爆

若沒有另外完成「跨境電商電子郵件載具」歸戶，發票只會留存在電商會員載具中，不會自動出現在財政部統一發票兌獎App，中獎通知也可能寄到電子信箱

▲曾有女網友因Apple發票未完成跨境電商載具歸戶，錯失200萬元特獎，也有民眾補做「跨境電商電子郵件載具」設定後，意外找回未歸戶發票並中獎700元。（圖／記者徐銘穗攝）

顯示一張來自「Apple Distribution International Limited」的消費發票，竟幸運中了200萬元特獎，但系統同時顯示「此發票已超過領獎期限，無法領獎」。

完成歸戶後，過去尚未歸戶的發票立即匯入系統，竟意外發現中了700元

▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）

「跨境電商載具歸戶」5步驟一次看！再也不錯失中獎機會

1.下載「統一發票兌獎App」或登入財政部電子發票整合服務平台。

2.點選「新增載具」。

3.選擇「跨境電商電子郵件載具」。

4.輸入購買商品時使用的電子郵件。

5.收取一次性密碼並完成驗證，即可完成歸戶。