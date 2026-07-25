日本「千年一遇美胸」瀨戶環奈，近日因為拍攝「有穿跟沒穿一樣的足球衣雜誌封面」掀起討論，翻過她的社群也發現，她跟另一位話題人物蔡阿嘎今年5月為了宣傳《2026 TRE台北國際紅人展》曾合體拍片，二伯更是拿出自己的HAHABABY背心給瀨戶環奈穿，想以她的J罩杯好身材幫品牌打廣告，女神也親民的穿上並舞動身材，觀看直接突破76萬，宣傳十分成功。
瀨戶環奈人超好 幫二伯宣傳HAHABABY
《2026 TRE台北國際紅人展》今年7月初在南港舉行，瀨戶環奈為了宣傳，曾在5月特地來台催票，也合體蔡阿嘎、二伯拍了不少宣傳影片，健身操、教日語、借東西諧音哏都有，二伯甚至拿出自有品牌HAHABABY的背心來打廣告。
影片中，二伯就說：「今天呢，來幫大家示範HAHABABY胸墊背心S號，不同罩杯的效果！」之後就從二伯的A罩杯、禁慾的B罩杯、+0的C罩杯，再到瀨戶環奈的J罩杯，瀨戶環奈也配合上下舞動凸顯衣服功效，讓該支影片成功博得76萬高流量。該影片也被發現，蔡阿嘎寫下：「hahababy胸墊背心bra top的彈性跟支撐力有多好！用S號表現給大家看😎」IG除了標記瀨戶環奈、蔡阿嘎、二伯之外，連HAHABABY的帳號也在其中，打廣告意圖非常明顯。
瀨戶環奈介紹 好身材讓人驚豔
瀨戶環奈一出道就以美胸出名，她也知道這是自己的最大賣點，所以不避諱跟蔡阿嘎夫妻倆拍攝成人相關的短影片。她曾受訪說過，國中開始發育就很好，當時罩杯為D，後來到了高中變成F，最大的困擾就是內衣扣環承受過多壓力，導致內衣耗損速度很快，平均每半年就得換新一次。後來2024年出道，她表示罩杯已穩定在J，也因此獲有「千年一遇美胸」的美譽。
蔡阿嘎、二伯、HAHABABY爭議始末
回顧蔡阿嘎與二伯爭議，先是男生在日本街頭請畫師幫兒子畫肖像，後來竟用AI生成新圖並舉辦票選，惹來不少人痛批不尊重專業，他後來拍片道歉並非本意，想表達的只是想稱讚畫師畫功了得，連AI都比不過。原以為事件落幕，沒想到老婆的品牌HAHABABY就陷入抄襲日本品牌爭議，後續更有不少間日牌發聲介入調查，至今仍鬧得沸沸揚揚，而蔡阿嘎與二伯也尚未對此作出任何聲明與澄清。
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《2026 TRE台北國際紅人展》今年7月初在南港舉行，瀨戶環奈為了宣傳，曾在5月特地來台催票，也合體蔡阿嘎、二伯拍了不少宣傳影片，健身操、教日語、借東西諧音哏都有，二伯甚至拿出自有品牌HAHABABY的背心來打廣告。
影片中，二伯就說：「今天呢，來幫大家示範HAHABABY胸墊背心S號，不同罩杯的效果！」之後就從二伯的A罩杯、禁慾的B罩杯、+0的C罩杯，再到瀨戶環奈的J罩杯，瀨戶環奈也配合上下舞動凸顯衣服功效，讓該支影片成功博得76萬高流量。該影片也被發現，蔡阿嘎寫下：「hahababy胸墊背心bra top的彈性跟支撐力有多好！用S號表現給大家看😎」IG除了標記瀨戶環奈、蔡阿嘎、二伯之外，連HAHABABY的帳號也在其中，打廣告意圖非常明顯。
瀨戶環奈介紹 好身材讓人驚豔
瀨戶環奈一出道就以美胸出名，她也知道這是自己的最大賣點，所以不避諱跟蔡阿嘎夫妻倆拍攝成人相關的短影片。她曾受訪說過，國中開始發育就很好，當時罩杯為D，後來到了高中變成F，最大的困擾就是內衣扣環承受過多壓力，導致內衣耗損速度很快，平均每半年就得換新一次。後來2024年出道，她表示罩杯已穩定在J，也因此獲有「千年一遇美胸」的美譽。
蔡阿嘎、二伯、HAHABABY爭議始末
回顧蔡阿嘎與二伯爭議，先是男生在日本街頭請畫師幫兒子畫肖像，後來竟用AI生成新圖並舉辦票選，惹來不少人痛批不尊重專業，他後來拍片道歉並非本意，想表達的只是想稱讚畫師畫功了得，連AI都比不過。原以為事件落幕，沒想到老婆的品牌HAHABABY就陷入抄襲日本品牌爭議，後續更有不少間日牌發聲介入調查，至今仍鬧得沸沸揚揚，而蔡阿嘎與二伯也尚未對此作出任何聲明與澄清。