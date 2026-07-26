日本女優瀨戶環奈5月為了宣傳《2026 TRE台北國際紅人展》來台，短短一趟行程就和蔡阿嘎、二伯合作拍攝9支短影音，累積總觀看數突破1289萬（統計至7/25）。其中有3支更直接替二伯自創品牌HAHABABY宣傳，不但親自試穿胸墊背心，還配合鏡頭上下跳展示彈性，明明擁有J罩杯，卻配合挑戰穿上S號尺寸，敬業態度也讓不少粉絲印象深刻。
蔡阿嘎、二伯讓J罩杯的瀨戶環奈穿S號HAHABABY打廣告
當時蔡阿嘎夫妻倆安排了健身操、教日語、借東西諧音哏等各種企劃，二伯更把握機會替HAHABABY拍攝宣傳影片。影片中她笑說：「今天來幫大家示範HAHABABY胸墊背心S號，不同罩杯的效果！」接著依序介紹A罩杯、B罩杯、C罩杯，最後請J罩杯瀨戶環奈穿上S號背心示範效果，女神也十分配合，依照要求上下舞動展示衣服支撐力，讓影片最終衝出76萬次觀看；之後還穿著品牌衣配合蔡阿嘎跳健身操，也創下161.5萬的驚人瀏覽。
蔡阿嘎也在貼文中直接寫下：「hahababy胸墊背心bra top的彈性跟支撐力有多好！用S號表現給大家看😎」，除了標記瀨戶環奈、二伯之外，也同步標註HAHABABY官方帳號。值得一提的是，瀨戶環奈當天一共替夫妻倆拍攝9支短影音，總流量為1,2897,000，其中就有3支與HAHABABY有關，從試穿背心到穿著品牌服飾入鏡，全程相當配合，也替品牌帶來不少討論度。
瀨戶環奈介紹 J罩杯是招牌特色
瀨戶環奈2024年出道後，憑藉甜美臉蛋與J罩杯火辣身材迅速打開知名度，更被封為「千年一遇美胸」。她曾透露，自己從國中開始發育就很好，當時罩杯已達D，高中更升級到F，因胸型變化太快，內衣扣環經常因承受過大拉力而鬆脫、損壞，平均每半年就得換一批新內衣。正式出道後，她表示罩杯已穩定維持在J，也讓好身材成為最具代表性的個人特色。
蔡阿嘎、二伯、HAHABABY爭議始末
蔡阿嘎夫妻近期爭議，先是蔡阿嘎在日本街頭請畫師替兒子繪製肖像，事後卻使用AI生成相似圖片並發起票選，引發外界質疑不尊重創作者。他隨後拍片道歉，表示初衷只是想稱讚畫師功力高超，並非刻意貶低專業。沒想到風波才剛平息，二伯創立的服飾品牌HAHABABY又被指控涉嫌抄襲日本品牌設計，陸續有多家日本品牌發聲表示已介入了解或蒐證，事件持續延燒至今，蔡阿嘎與二伯則尚未針對相關質疑作出進一步說明。
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當時蔡阿嘎夫妻倆安排了健身操、教日語、借東西諧音哏等各種企劃，二伯更把握機會替HAHABABY拍攝宣傳影片。影片中她笑說：「今天來幫大家示範HAHABABY胸墊背心S號，不同罩杯的效果！」接著依序介紹A罩杯、B罩杯、C罩杯，最後請J罩杯瀨戶環奈穿上S號背心示範效果，女神也十分配合，依照要求上下舞動展示衣服支撐力，讓影片最終衝出76萬次觀看；之後還穿著品牌衣配合蔡阿嘎跳健身操，也創下161.5萬的驚人瀏覽。
蔡阿嘎也在貼文中直接寫下：「hahababy胸墊背心bra top的彈性跟支撐力有多好！用S號表現給大家看😎」，除了標記瀨戶環奈、二伯之外，也同步標註HAHABABY官方帳號。值得一提的是，瀨戶環奈當天一共替夫妻倆拍攝9支短影音，總流量為1,2897,000，其中就有3支與HAHABABY有關，從試穿背心到穿著品牌服飾入鏡，全程相當配合，也替品牌帶來不少討論度。
瀨戶環奈介紹 J罩杯是招牌特色
瀨戶環奈2024年出道後，憑藉甜美臉蛋與J罩杯火辣身材迅速打開知名度，更被封為「千年一遇美胸」。她曾透露，自己從國中開始發育就很好，當時罩杯已達D，高中更升級到F，因胸型變化太快，內衣扣環經常因承受過大拉力而鬆脫、損壞，平均每半年就得換一批新內衣。正式出道後，她表示罩杯已穩定維持在J，也讓好身材成為最具代表性的個人特色。
蔡阿嘎、二伯、HAHABABY爭議始末
蔡阿嘎夫妻近期爭議，先是蔡阿嘎在日本街頭請畫師替兒子繪製肖像，事後卻使用AI生成相似圖片並發起票選，引發外界質疑不尊重創作者。他隨後拍片道歉，表示初衷只是想稱讚畫師功力高超，並非刻意貶低專業。沒想到風波才剛平息，二伯創立的服飾品牌HAHABABY又被指控涉嫌抄襲日本品牌設計，陸續有多家日本品牌發聲表示已介入了解或蒐證，事件持續延燒至今，蔡阿嘎與二伯則尚未針對相關質疑作出進一步說明。