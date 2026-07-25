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韓國瑜要賴清德別推卸

喊話賴清德勇敢面對

致癌油事件延燒，國民黨今（25）日在凱道舉行「我是人，我反毒台」集會，國民黨在晚間7時14分宣布，現場人數超過15萬人，結果15分鐘後又宣布超過20萬人。立法院長韓國瑜致詞時，直呼民進黨執政11年，應勇敢面對責任，賴清德應向全國民眾報告，有疏忽的地方讓大家吃了毒油，會勇敢解決它，他也說民進黨變成四推政府，「我害怕民進黨下次爆發什麼事情，推到秦始皇不應該統一六國，秦始皇不統一六國，我們今天不用吃毒油。」韓國瑜說，台灣 2,300 萬人，癌症患者已經高達 100 萬人，洗腎人口 9 萬 7 千人。連續 44 年，癌症死亡高居台灣第一位。大家最卑微、最基本的需求，就是希望政府能夠幫助每一個善良的民眾，吃得平安安全。最大的難過，民進黨已經執政 11 年，這個時候絕對不要再推卸責任。韓國瑜呼籲賴清德，身為總統兼民進黨主席，面對食安問題，解決食安問題，不要再推卸責任。執政 11 年，民進黨很多問題只要爆發，就「四推」：動不動就推給馬英九，因為他不能推給蔡英文，只好推給馬英九，不停地往上推。再推到最後，「我害怕民進黨下次爆發什麼事情，推到秦始皇不應該統一六國，秦始皇不統一六國，我們今天不用吃毒油。」推給各縣市政府；都是不公平、不正義的媒體說壞話；一切都是那些亂七八糟的學者專家亂講話。所以民進黨上推、下推、左推、右推，演變為「四推」的政府。韓國瑜說，一個執政 11 年的政黨，應該要非常勇敢面對責任。賴清德總統公開向全國民眾報告， 11 年執政，有疏忽的地方讓大家吃到了毒油，勇敢地解決它，很多事情自然會化解危機。他向大家保證，會根據憲法賦予職權，全力、立刻、馬上推動食安法的修法。韓國瑜說，總統動不動告訴全世界我們是半導體王國、先進製造王國，歡迎全世界人來台灣觀光旅遊，結果台灣人在吃毒油，這個對台灣的形象打擊有多麼的大，不管是國人的健康，國際的形象受傷嚴重。謝謝蔣萬安，在這個最關鍵的時候第一個帶頭站出來；也謝謝盧秀燕，動員所有縣市長一起來討論食油這問題。韓國瑜表示，台灣要進步，大家一心一意做更美好的台灣，讓大家一起來加油，立法委員善盡責任，行政院也一樣善盡責任，台灣人民同胞，大家一起加油，做更美好的台灣！大家加油。