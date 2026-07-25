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為了致癌油事件，台北市長蔣萬安號召民眾今（25）日上凱道護食安，活動最後，國民黨聲稱現場來了20萬人。而立法院長韓國瑜在台上向大家保證，會根據憲法賦予職權，全力、立刻、馬上推動食安法的修法。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，行政院已經提出修法草案送請立法院審查，民進黨團也一再表達，願意把《食安法》列為最優先法案，朝野可以立即審查、立即修法，不需要等到上街才開始喊修法。莊瑞雄表示，民眾站上街頭關心食安，民進黨團尊重人民表達意見的權利，因為食安不分藍綠，保障人民吃得安全，本來就是政府和朝野共同的責任。有人說政府只會推卸責任，事實剛好相反。這次事件從中央到地方都是依法分工，地方負責第一線稽查、下架、追查流向，中央負責風險評估、跨縣市整合、公布資訊及制度改革，這不是推責任，而是食品安全衛生管理法本來就規定的權責分工。莊瑞雄強調，真正該討論的，不是誰的比喻比較精彩，而是怎麼讓下一次食安事件不要再發生。行政院提出強化自主檢驗、建立中央指揮機制、加重隱匿通報處罰、完善預防性下架等制度改革，就是希望把漏洞補起來，而不是停留在政治口號。莊瑞雄呼籲如果國民黨真的把食安放在第一位，我們歡迎一起坐下來修法，不要一邊喊要修法，一邊又把修法政治化。人民期待的是更安全的食品管理制度，不是更多的政治表演。