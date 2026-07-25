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蔣萬安成功展現自己的政治肌肉 熱度如何延續是關鍵

王宏仁：身為國會最大黨該做的是把《食安法》補強

致癌油風波持續延燒，國民黨、民眾黨的支持者在台北市長蔣萬安的號召下，在今（25）日下午5點一起站上凱道護食安，現場聲稱有20萬人參加。不過，網紅四叉貓在臉書發文表示，前半段是椅子，後半段人潮密度太散沒塞滿，所以大約四萬人，不過已經很接近選前之夜的造勢規模。對此，學者認為，蔣萬安藉由這場活動證明，他是有能力上街頭的人，已經不是嚴謹的乖寶寶，未來想選總統的人不敢也不能忽視他。但也有學者指出，蔣萬安角色錯亂，自己缺席北市食安會報11次，卻要行政院長卓榮泰下台，無法說服人民。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，這次上街的人數比預期來得好，若拿去年426反綠共戰獨裁那場相比，完全能分庭抗衡。若按照國民黨的動員方式，是不可能有這樣的人數，這中間有不少自發性的民眾到場。過去外界都認為蔣萬安、盧秀燕是沒有基層組織能動員，加上天氣熱，可能不會有多少人想來。但自從蔣萬安喊出要上凱道，一個禮拜內，拜訪黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜，展現他自己的誠意。禮拜四更親自傳訊息給每位台北立委拜託，親自與北市議會國民黨團開會，認真的把這件事情做好。加上，這次主題有正當性，執政黨的官員過去一星期的說法，包含喝水可以排毒、反問藍營預算審了沒等，可以看出他們輕忽了，替這次活動添加柴火，讓食安問題變成政治問題。張元祥直言，若沒有蔣萬安當時登高一呼，可能就沒有這場上凱道活動。因為國民黨會考慮有沒有錢動員？能動多少人？該在哪裡辦？辦得成嗎？會想很多。但蔣就是沒想太多，話說出口才來緊張，並認真執行，因此這場上凱道護食安，盧秀燕、韓國瑜、鄭麗文雖然都有功勞，但蔣萬安獲益最多。張元祥認為，這場上凱道護食安對蔣萬安來說就是場豪賭，因為不可能事前就有縝密規劃，而是覺得對就去做。最後成果是他向外界證明他有街頭群眾號召魅力，成功展現他的政治肌肉，即使2028不選總統，但想要選的人卻不能忽視蔣萬安。不過這場的政治能量是否能延續到年底投票？張元祥認為，這得看食安議題能不能延燒到11月28日投票那天？因為現在未來可能只要開鍘衛福部長、食藥署長以及完成食安法修法，這議題熱度就會下降。另外，年底九合一選戰合併公投，有鞭刑、安樂死等社會關注焦點，如何讓熱度延續？而是在這食安議題後，藍營下個動作是什麼？這還得持續觀察。成大政治系教授王宏仁接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時認為，蔣萬安自己也有行政責任，15次的食安會報缺席次數卻高達11次，現在要求中央下台，把遊行上升到逼執政黨下台，讓活動不單純只是食安問題。而是他利用人民恐懼心理，把食安問題簡化，並在接受媒體專訪說，民眾725不站出來就是承認台灣人民是爛命一條。王宏仁表示，蔣萬安這次操作是在進行政治定位。他試圖從形象溫和的地方首長，轉型為能夠號召藍營、挑戰中央的全國性政治人物。但國民黨現在該做的是好好的把政院送進立院的法案進行討論，把不足的地方補強，否則身為立院多數黨卻沒這樣做，根本本末倒置。