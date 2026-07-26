許多人習慣使用保溫杯，但若清洗不正確，有可能因此危害到健康。肝膽腸胃科醫師錢政弘近日分享一則案例，表示有位患者十分注重健康，不只不菸不酒，平時還會運動，卻在70歲被診斷出罹患肝癌，醫師追查原因後發現，原因竟出在「保溫杯清潔」。患者保溫杯早已嚴重發霉，卻將其喝下肚而危害健康，建議清洗保溫杯後要將蓋子打開晾乾，才能避免細菌孳生。
不菸不酒愛運動！養生男慘罹巨大肝癌：元凶竟是保溫杯
錢政弘醫師近日在《小宇宙大爆發》分享一則案例，表示有位男子相當注重養生，平時不只會規律運動，飲食習慣也很正常，沒有抽菸、喝酒等習慣，沒想到在70歲被診斷出罹患巨大肝癌，最終不幸離世。後來家屬幫忙整理遺物時，意外揭開可能元凶是「保溫杯」。
這名患者生前長期習慣使用保溫杯泡茶、喝水，但杯子內部與蓋子長期清洗不徹底，總是維持發黴狀態。錢政弘解釋，不少人常用保溫杯泡茶，但因茶水顏色深，若杯內滋生黴菌，往往不易察覺。建議保溫杯使用一段時間後就直接更換，避免因肉眼難辨而增加健康風險。
保溫杯洗完別急著蓋！醫示警水氣藏危機：熱水燙也救不了
錢政弘指出，民眾清洗完保溫杯或環保杯後，為了擔心灰塵掉入，許多人會馬上將杯蓋蓋緊。不過若杯內仍殘留水氣、未完全乾燥的情況下，反而容易在密閉不通風的環境中成為黴菌生長的溫床，建議清洗後應先打開杯蓋，待杯身徹底風乾後再蓋回杯蓋。
針對不少人認為用熱水燙一燙就能殺菌，錢政弘也提醒，黃麴毒素不會因高溫熱水而被破壞，一旦產生就難以去除。與其事後消毒，不如平時做好預防，保溫杯不用時最好保持開蓋、維持乾燥通風，才能有效降低發霉機率。
保溫杯正確洗法公開！「3類飲品」不要裝
過去林口長庚醫院毒物科資深護理師譚敦慈曾指出，根據實驗室研究，若保溫杯內摸起來滑滑的，代表已產生「生物膜」，裡面藏有大量細菌，這時只用清水沖洗是無法根除的，建議使用清潔劑搭配刷子，徹底刷洗杯口、杯身與矽膠圈，清洗後務必晾乾完成，避免細菌增長。
此外，譚敦慈也提醒，保溫杯並非所有飲品都適合存放，如果是內層為不沾塗層材質的保溫杯，應避免裝入檸檬水、番茄汁、運動飲料等酸性液體，以免造成塗層受損。她也提醒，碳酸飲料亦不建議盛裝，氣體有可能在杯內搖晃後快速膨脹，造成噴濺風險；而運動飲料中的鹽分，杯體長期接觸可能提高生鏽機率，若不得已使用，應盡快倒掉並徹底清洗。
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保溫杯洗完別急著蓋！醫示警水氣藏危機：熱水燙也救不了
錢政弘指出，民眾清洗完保溫杯或環保杯後，為了擔心灰塵掉入，許多人會馬上將杯蓋蓋緊。不過若杯內仍殘留水氣、未完全乾燥的情況下，反而容易在密閉不通風的環境中成為黴菌生長的溫床，建議清洗後應先打開杯蓋，待杯身徹底風乾後再蓋回杯蓋。
針對不少人認為用熱水燙一燙就能殺菌，錢政弘也提醒，黃麴毒素不會因高溫熱水而被破壞，一旦產生就難以去除。與其事後消毒，不如平時做好預防，保溫杯不用時最好保持開蓋、維持乾燥通風，才能有效降低發霉機率。
過去林口長庚醫院毒物科資深護理師譚敦慈曾指出，根據實驗室研究，若保溫杯內摸起來滑滑的，代表已產生「生物膜」，裡面藏有大量細菌，這時只用清水沖洗是無法根除的，建議使用清潔劑搭配刷子，徹底刷洗杯口、杯身與矽膠圈，清洗後務必晾乾完成，避免細菌增長。
此外，譚敦慈也提醒，保溫杯並非所有飲品都適合存放，如果是內層為不沾塗層材質的保溫杯，應避免裝入檸檬水、番茄汁、運動飲料等酸性液體，以免造成塗層受損。她也提醒，碳酸飲料亦不建議盛裝，氣體有可能在杯內搖晃後快速膨脹，造成噴濺風險；而運動飲料中的鹽分，杯體長期接觸可能提高生鏽機率，若不得已使用，應盡快倒掉並徹底清洗。
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