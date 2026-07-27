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實驗室抽驗驚見洗衣精 假牛奶冒充鮮乳流入市場

尿素、福馬林、澱粉全入列 多種化學物質混入牛奶

試劑一滴就現形 洗衣精牛奶瞬間變紫色

專家示警：恐傷肝腎 兒童受害風險最高

查扣逾4萬公升問題牛奶 全面加強稽查

禁售散裝鮮奶引反彈 業者盼給轉型緩衝期

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）驚爆牛奶食安問題。當地食品暨藥物管理局（FDA）實驗室調查發現，多份抽驗牛奶樣本驗出含有清潔用洗衣精成分，疑似不肖業者為了製造「假牛奶」，刻意添加洗衣精營造新鮮濃稠與綿密泡沫的假象，藉此魚目混珠。當局近期已展開大規模稽查，查扣並銷毀數萬公升問題牛奶，同時加強乳品業者及牧場衛生檢查。根據印度媒體《NDTV》報導，記者深入採訪食品藥物管理局實驗室，在近期送驗的食品中，牛奶樣本數量最多，而不少樣本都被驗出含有洗滌劑成分。執法人員表示，不肖業者會先以水、尿素及其他低成本化學原料調製「合成牛奶」，再加入洗滌劑製造大量泡沫，藉此模擬新鮮牛奶倒入容器時自然形成的綿密奶泡，讓外觀看起來更加濃醇，藉以誤導消費者。除了洗滌劑外，FDA實驗室也發現，不同不法業者會添加各種化學物質，以改善牛奶外觀或延長保存時間。其中，澱粉可增加牛奶濃稠度，使產品看起來品質較佳；尿素則可提高檢測時的蛋白質數值，掩蓋摻水事實；福馬林（Formalin）則被用來延緩牛奶腐敗、避免變質。此外，部分樣本也被驗出摻水，以增加販售數量、降低成本。技術人員在檢驗過程，會利用不同化學試劑檢測牛奶是否遭摻假，其中檢測洗滌劑及合成牛奶時，會加入溴甲酚紫（Bromocresol Purple）酸鹼指示劑，若牛奶迅速變成紫色，即代表可能含有洗滌劑或合成牛奶成分。若要檢測是否添加澱粉，則滴入碘液，樣本若變成藍黑色，即表示含有澱粉。檢測尿素時，實驗室使用對二甲氨基苯甲醛（p-DMAB）試劑，若樣本變成黃色，即代表尿素含量異常。至於是否添加福馬林，則利用硫酸及氯化鐵混合試劑進行檢驗，若兩層液體交界處形成紫色環狀反應，即可確認含有福馬林。另外，檢驗人員也會利用乳脂計（Lactometer）測量牛奶密度，判斷是否遭大量摻水。醫學專家指出，洗滌劑通常含有氫氧化鈉等腐蝕性化學物質，誤食後可能引發食物中毒、腹痛、嘔吐、腹瀉及腸胃潰瘍。若有害物質長期進入血液循環，還可能對肝臟及腎臟造成傷害。其中，兒童因器官仍在發育，身體代謝能力較弱，若長期飲用含有洗滌劑、尿素等化學物質的合成牛奶，恐對身體及腦部發育造成不良影響。面對牛奶摻假問題，馬哈拉什特拉邦FDA近期全面展開取締行動。執法人員日前在拉圖爾（Latur）查獲約7500公升假牛奶及大批違禁粉末；隨後又在索拉普爾（Solapur）銷毀約3萬7532公升摻假牛奶，市值約150萬盧比，據稱原本將供應給大型工業企業。此外，官方稽查乳牛場時也發現不少衛生缺失，包括牛奶儲存區牆壁發霉、防鼠防蟲措施不足，以及缺乏運輸車輛清潔紀錄等問題。此次強力取締行動獲得不少民眾支持，但也引發部分乳品業者反彈。FDA近期要求牛奶全面改以包裝方式販售，逐步取消散裝鮮奶，以降低摻假風險。不過，孟買部分乳品商認為，新規上路過於倉促。業者表示，許多店家每天需處理約600公升散裝鮮奶，現階段根本沒有足夠包裝設備可立即轉型；加上鮮奶保存時間僅約4至5小時，從瓦賽—維拉爾（Vasai–Virar）運送至孟買市區已耗費不少時間，希望政府提供較長的過渡期及配套措施，而非要求業者立即全面改用袋裝販售。目前，印度當局仍持續擴大抽驗市售乳品，並加強查緝不法摻假行為，以確保食品安全。