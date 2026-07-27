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▲講談社官網公開東野圭吾死訊。（圖／講談社官網kodansha.co.jp）

日本出版社講談社今（27）日透過官網證實，知名推理小說作家東野圭吾已於23日因大腸癌辭世，享壽68歲，消息震驚文壇與全球書迷。他一生創作超過100部作品，《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》、《解憂雜貨店》、《祕密》、《假面飯店》等都是跨世代經典，不僅長年盤踞暢銷排行榜，更被改編成無數電影、電視劇，在日本及亞洲掀起熱潮，如今一代推理大師殞落，讓無數讀者感到錯愕與不捨。講談社表示，東野圭吾於7月23日凌晨因大腸癌辭世，享壽68歲，葬禮已以家族葬形式低調舉行。在此謹致最深切的哀悼，並向各界公告此消息，也懇請媒體及外界不要前往採訪家屬，「同時，家屬婉拒香典、花籃及弔唁電報，敬請見諒。至於後續是否舉辦追思會等相關安排，將於確定後另行公布」。東野圭吾自1985年9月出版出道作《放學後》以來，截至預計於2026年8月5日出版的最新作品《永遠的記憶》為止，共出版106本著作，「相信東野圭吾筆下創造的無數故事，未來仍將持續感動並吸引世界各地的讀者。也誠摯希望大家今後依然能夠享受他的小說作品」。東野圭吾1958年出生於日本大阪市，畢業於大阪府立大學電機工程學系，畢業後一邊擔任工程師，一邊投入小說創作。1985年憑藉以女高中校園為舞台的密室殺人推理小說《放學後》榮獲江戶川亂步獎正式出道；1999年再以長篇小說《秘密》獲得日本推理作家協會獎。2005年推出的代表作《嫌疑犯X的獻身》，描寫擁有數學天賦的高中教師策畫完美犯罪，並與身為物理學家的舊友展開一場智慧對決，作品巧妙融合推理與純愛元素，不僅大受好評，更同時奪下直木賞與本格推理小說大賞。包含《嫌疑犯X的獻身》在內的《伽利略》系列，後來由福山雅治主演改編成電視劇及電影，成為超級暢銷作品。此外，東野圭吾還創作了《加賀恭一郎》系列、《假面飯店》系列等，畢生發表超過100部小說，是日本當代最具代表性的推理小說作家之一。他的作品與創作成就也屢獲肯定，2012年以《解憂雜貨店》獲得中央公論文藝獎，2013年《夢幻花》獲柴田鍊三郎獎，2014年《當祈禱落幕時》獲吉川英治文學獎。2023年，東野圭吾作品在日本累計發行量突破1億冊，並獲頒紫綬褒章及菊池寬獎。除了創作外，東野圭吾也曾於2009年至2013年擔任日本推理作家協會理事長，2014年至2019年擔任直木賞評審委員。原定8月5日出版的《伽利略》系列最新長篇《永遠的記憶》，也成為他生前最後一部即將問世的新作。