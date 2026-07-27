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中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘（BaP）」食安事件，台中市政府持續嚴查油品流向，並強力督導下架回收與末端使用情形。台中市食品藥物安全處今（27）日表示，市府跨局處已累計查核達2,093家次，問題油品及相關產品累計下架回收總量達76萬9,834公斤。食安處指出，為了阻絕問題油品流入市面，此次稽查範圍全面涵蓋傳統市場、大賣場、夜市、餐飲業、食品製造與販售業者等各局處業管的供膳場域。市府嚴格確認業者是否持有、販售或使用相關油品，並逐一核對進貨、退貨及回收紀錄。針對第三層以下之下游業者，今日名單再增列5家，累計共291家，經確認受影響者，均已全數要求立即停用並配合下架回收。食安處強調，後續將持續進行流向比對、核對回收數量及追蹤處理進度，如有新增流向或回收量異動，將即時滾動式更新並依規辦理。此外，市府亦將全力配合中央行政查核與台中地檢署偵辦，盡速釐清油品污染肇因、掌握完整產品流向並追究相關責任，全力捍衛市民食安。