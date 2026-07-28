富邦悍將將於2026年8月22日、23日，在新北市立新莊棒球場舉辦《進擊的巨人》聯名主題日，調查兵團進軍棒球場！讓不少球迷與動漫迷都相當期待。陣中投手李東洺同樣是《進擊的巨人》忠實粉絲，從作品開始連載一路追到完結，最喜歡的角色就是有「人類最強士兵」之稱的兵長李維。
從連載追到完結 李東洺推薦《進擊的巨人》
李東洺表示，自己追《進擊的巨人》已超過十年，作品除了有緊張刺激的戰鬥場面，對人性、自由與選擇的描寫，也讓他留下深刻印象。「我覺得這部作品除了劇情精彩，也帶入很多值得思考，甚至有教育意義的觀念，所以我滿推薦大家去看的。」他很高興球團能舉辦《進擊的巨人》聯名主題日。
富邦悍將《進擊的巨人》聯名主題日預計於8月22日、23日連續兩天登場，活動地點為新北市立新莊棒球場。屆時球場將結合作品元素推出相關活動，讓球迷進場看球之餘，也能感受調查兵團迎戰巨人的熱血氣氛。
「兵長」李維是誰？被譽為人類最強士兵
被問到最喜歡的角色，李東洺毫不猶豫選擇李維，表示「我想大家應該都很喜歡他，因為他真的很帥，而且實力也非常強。我自己就很喜歡這種能力很強的角色。」李維除了擁有壓倒性的實力，他對部下與夥伴的責任感，以及一次次在殘酷戰局中承擔選擇的模樣，也讓他成為作品中最具代表性的人氣角色。
李維全名「李維．阿卡曼」，是《進擊的巨人》中調查兵團的重要成員，被同伴與粉絲稱為「兵長」。他擁有遠超一般士兵的戰鬥能力，能熟練操作立體機動裝置，在巨人之間高速移動及攻擊，也被譽為「人類最強士兵」。
從猗窩座到兵長 李東洺偏愛戰力頂尖角色
李東洺一直都是動漫迷，過去曾因喜歡《鬼滅之刃》的上弦之參「猗窩座」，將角色相關配樂設為自己的登場曲，如今談到《進擊的巨人》，最欣賞的則是兵長李維。
猗窩座與李維分屬不同作品，人物立場及個性也大不相同，但兩人都擁有壓倒性的戰鬥實力。隨著《進擊的巨人》聯名主題日將在新莊棒球場登場，屆時李東洺是否會以相關歌曲或特殊形式登場，也讓動漫迷與球迷更加期待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李東洺表示，自己追《進擊的巨人》已超過十年，作品除了有緊張刺激的戰鬥場面，對人性、自由與選擇的描寫，也讓他留下深刻印象。「我覺得這部作品除了劇情精彩，也帶入很多值得思考，甚至有教育意義的觀念，所以我滿推薦大家去看的。」他很高興球團能舉辦《進擊的巨人》聯名主題日。
富邦悍將《進擊的巨人》聯名主題日預計於8月22日、23日連續兩天登場，活動地點為新北市立新莊棒球場。屆時球場將結合作品元素推出相關活動，讓球迷進場看球之餘，也能感受調查兵團迎戰巨人的熱血氣氛。
被問到最喜歡的角色，李東洺毫不猶豫選擇李維，表示「我想大家應該都很喜歡他，因為他真的很帥，而且實力也非常強。我自己就很喜歡這種能力很強的角色。」李維除了擁有壓倒性的實力，他對部下與夥伴的責任感，以及一次次在殘酷戰局中承擔選擇的模樣，也讓他成為作品中最具代表性的人氣角色。
李維全名「李維．阿卡曼」，是《進擊的巨人》中調查兵團的重要成員，被同伴與粉絲稱為「兵長」。他擁有遠超一般士兵的戰鬥能力，能熟練操作立體機動裝置，在巨人之間高速移動及攻擊，也被譽為「人類最強士兵」。
李東洺一直都是動漫迷，過去曾因喜歡《鬼滅之刃》的上弦之參「猗窩座」，將角色相關配樂設為自己的登場曲，如今談到《進擊的巨人》，最欣賞的則是兵長李維。
猗窩座與李維分屬不同作品，人物立場及個性也大不相同，但兩人都擁有壓倒性的戰鬥實力。隨著《進擊的巨人》聯名主題日將在新莊棒球場登場，屆時李東洺是否會以相關歌曲或特殊形式登場，也讓動漫迷與球迷更加期待。