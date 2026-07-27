百萬YouTuber「九妹」Joeman去年爆出新戀情，對象是擁有24萬人追蹤的網紅蕭伊，消息一出引來許多粉絲祝福。然而今（27）日Joeman證實分手消息，雙方退回單身狀態，回顧Joeman過去的感情史，交往對象幾乎都是美女，包括「重機女神」咪妃、直播主「妮婭」等，且都與Joeman分手後閃婚。
曾與「重機女神」咪妃交往 她分手後宣布閃婚
Joeman不僅事業蒸蒸日上、人氣不斷攀升，感情狀態也備受關注，他曾於2018年認愛實況主咪妃，不過雙方於2019年協議分手，各自有新的人生發展，咪妃於2022 年與交往3、4個月的男友結婚並升格為人母。咪妃曾談及與Joeman的關係，表示過去的就是都過去了，雙方因不適合所以最終沒有走到一起，有過開心的地方也有不好的地方，對方和自己關係就跟大家和前任的關係一樣，差別只是人家剛好是KOL。
之後，Joeman與直播主妮婭低調交往2年半，直到2023年元旦當天才公開戀情，但同年7月兩人就宣布分手，透露主因是雙方對於未來的想法有落差，「決定不再耽誤彼此，還給彼此自由。」讓不少粉絲感到可惜。隔年，妮婭與交往1年的男友閃婚，因為與上一段戀情只差不到半年，一度被質疑「換太快」，當時她無奈解釋，「只是當我沒有遺憾，那放下的速度就會很快，因為有什麼理由不去尋找自己的幸福呢？」也成為繼咪妃後，晉升人妻的Joeman舊愛。
Joeman歷任都是美女 蕭伊社群活躍度不輸他
Joeman歷任都是在社群上擁有高人氣的美女，蕭伊也同樣是IG擁有24萬人追蹤的網美，以部落客身分闖蕩網紅圈，拍攝許多保養、美妝、穿搭影片，社群上也有不少業配合作，深受不少粉絲喜愛，活躍度不輸Joeman。
Joeman經紀人今日向《NOWNEWS今日新聞》證實分手消息，表示「兩個人相處了一段時間後，目前雙方重回單身狀態。」現在各自都為了自己的工作跟生活努力。
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Joeman不僅事業蒸蒸日上、人氣不斷攀升，感情狀態也備受關注，他曾於2018年認愛實況主咪妃，不過雙方於2019年協議分手，各自有新的人生發展，咪妃於2022 年與交往3、4個月的男友結婚並升格為人母。咪妃曾談及與Joeman的關係，表示過去的就是都過去了，雙方因不適合所以最終沒有走到一起，有過開心的地方也有不好的地方，對方和自己關係就跟大家和前任的關係一樣，差別只是人家剛好是KOL。
Joeman歷任都是在社群上擁有高人氣的美女，蕭伊也同樣是IG擁有24萬人追蹤的網美，以部落客身分闖蕩網紅圈，拍攝許多保養、美妝、穿搭影片，社群上也有不少業配合作，深受不少粉絲喜愛，活躍度不輸Joeman。
Joeman經紀人今日向《NOWNEWS今日新聞》證實分手消息，表示「兩個人相處了一段時間後，目前雙方重回單身狀態。」現在各自都為了自己的工作跟生活努力。